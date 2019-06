Benfica vence Oliveirense e empata final da Liga de basquetebol

O Benfica igualou esta segunda-feira a final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer em casa da Oliveirense por 81-74, no segundo jogo da eliminatória decisiva. As “águias” colmatam a desvantagem proveniente da partida de sábado, que a equipa treinada por Noberto Alves venceu por 85-75.

Numa partida marcada pelo equilíbrio, a os actuais campeões nacionais chegaram ao intervalo com uma pequena vantagem (38-36), tendo o Benfica virado o resultado na segunda parte e anulado a motivação extra do factor casa da formação de Oliveira de Azeméis.

O melhor marcador da equipa da casa foi Eric Coleman, com 18 pontos marcados. À semelhança do que tinha acontecido no primeiro encontro desta final, o norte-americano Micah Downs foi novamente o melhor marcador da partida. O extremo somou 22 pontos, depois de ter amealhado 31 pontos na partida de sábado.

Os próximos dois encontros realizam-se no pavilhão da Luz, em Lisboa, na sexta-feira e no domingo. Caso o Benfica consiga vencer os dois jogos caseiros, sagra-se campeão. Se, tal como aconteceu nos dois primeiros jogos, os triunfos forem repartidos entre ambas as equipas, o quinto e último encontro será disputado novamente em Oliveira de Azeméis, com data marcada para o dia 20 de Junho.