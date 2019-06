Slowthai: uma voz a erguer-se do centro do universo

“I wouldn’t lie, you’re an English Rose, I wouldn’t lie to you”, diz a voz com sotaque “posh” forçado. “I tell you how it is, I will treat you with the utmost respect, only if you respect me a little bit Elizabeth”, continua o recado, antes da pausa dramática. “You cunt”, solta-se então o insulto, comicamente gratuito. Nothing great about Britain é a canção e é o título do primeiro álbum de Slowthai, rapper britânico, espírito punk, orgulhoso filho das terras que o centro político esqueceu, aquelas que só se vêem em reportagens lúgubres onde se mostra como estão deprimidas e abandonadas essas terras esquecidas, perdidas para o progresso e para a abundância.

