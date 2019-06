Billie Eilish disponibiliza mais bilhetes para concerto em Portugal

A cantora norte-americana Billie Eilish anunciou, nesta segunda-feira, que será posta à venda uma nova tranche de bilhetes para o seu espectáculo em Lisboa, marcado para 4 de Setembro no Altice Arena. Os novos bilhetes estão disponíveis para venda na próxima quinta-feira, dia 13 de Junho, a partir das 10h, e os preços variam entre os 26 euros e 30 euros.

Depois de todos os bilhetes anteriormente disponibilizados terem esgotado em apenas algumas horas, “a artista abre na totalidade a lotação da sala” – que, para referência, tem capacidade para 20,000 pessoas – possibilitando a venda de mais bilhetes ao público, informa a promotora Everything is New numa publicação na sua página no Facebook. Não se sabe ainda quantos novos bilhetes serão disponibilizados.

Este será o primeiro concerto de Billie Eilish em Portugal. O local escolhido inicialmente foi o Coliseu de Lisboa, mas, entretanto, a promotora decidiu mudá-lo para o Altice Arena. Segundo o site do espaço, “todos os portadores de bilhetes para o concerto de dia 4 de Setembro no Coliseu de Lisboa terão oportunidade de utilizar o bilhete já adquirido na nova sala agendada”.

No dia 4 de Setembro, a cantora e compositora apresentará o álbum de estreia When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lançado a 29 de Março de 2019.