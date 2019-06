Fake news, ou uma nova esperança para o jornalismo

Nunca uma ameaça foi tão oportuna. Ou melhor, aquilo que hoje é visto como um atentado ao jornalismo pode, na verdade, ser a sua salvação. As fake news chegaram para ficar. Galgam em audiências pouco ou mal informadas. Transformam suposições, desejos ou apenas coincidências em “quase factos” que se transmitem como doenças. E entre a curiosidade de quem apenas achou piada e a vontade de quem se alimenta de desgraças e cataclismos, uma boa fake news nem precisa, na verdade, de ser assim tão boa. Necessita apenas de não ser verdade.

Já todos conhecemos o meio digital em que se movem e os feitos de que são capazes. Olhemos para os exemplos recentes de EUA e Brasil e percebemos rapidamente que o fenómeno é capaz de não ser assim tão inofensivo e que a Europa poderá não estar assim tão a salvo como à partida se poderia supor. Muitos dos avanços da extrema direita no continente europeu devem-se a estratégias de desinformação e de utilização de fake news para construir e alimentar um eleitorado alinhado e seguidor. O resto é política.

No meio de tudo isto poderemos questionar-nos sobre o papel dos media. Em Portugal, um rápido olhar sobre os últimos 20 anos pode ajudar a explicar parte do problema. Primeiro, e no arranque deste século, a concentração em grandes grupos, o que levou ao primeiro esvaziamento de redações e a uma política de maior alinhamento ideológico. Depois, e ainda antes da crise de 2008, a oferta sem critério de conteúdos na Internet, suportada, na época, por um modelo de publicidade que ia garantindo os custos de estrutura. Por último, e já com a crise a cortar drasticamente as receitas comerciais dos media, a tentativa de desenhar modelos de conteúdos digitais pagos e de muitos eventos (conferências, prémios, seminários...) que passaram a manter o equilíbrio das contas.

Hoje, e ainda sem modelo de sucesso capaz de rentabilizar as plataformas e as estratégias online, os media vão vivendo à custa de tiragens mais curtas, de equipas mais curtas, e de um futuro, também ele, menos exuberante. Primeiro deixamos de nos surpreender com o fecho de delegações. Depois admiramo-nos menos com o fecho de suplementos. Hoje, ficamos cada vez menos surpreendidos com o fecho de títulos.

E num momento em que os mais jovens se afastam dos media e que os mais velhos descobrem na Net outras fontes de (des)informação, eis que se olha para os media como nunca deveríamos ter deixado de olhar. O garante de uma sociedade informada, justa, eticamente sustentável. Não tenhamos dúvidas: só um jornalismo de qualidade, com boa e saudável concorrência editorial, garante um Estado de direito para a nossa e para as futuras gerações.