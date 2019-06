Avioneta cai no aeródromo de Leiria e faz dois mortos

Uma avioneta caiu na tarde deste domingo no aeródromo de Leiria e incendiou-se, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria. O acidente provocou dois mortos: um homem de 41 anos e outro de 67. Eram os únicos dois ocupantes da aeronave, adiantou o CDOS.

O incêndio, que se propagou à floresta ao lado, já foi dado como extinto. A fonte do CDOS de Leiria refere que o alerta para o incidente foi dado às 16h58 e que no local estiveram 21 bombeiros, apoiados por oito veículos. Foram ainda mobilizados elementos da PSP, do INEM e uma Viatura Rápida de Emergência Médica de Pombal.

Contactado pelo PÚBLICO, o aeródromo não adiantou qualquer informação e remeteu esclarecimentos para a PSP de Leiria que, por sua vez, disse ter ordens para não falar com a imprensa. À Lusa, fonte do CDOS diz que não se sabe se avioneta ia a levantar voo ou a aterrar.

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à Lusa que foi notificado sobre a queda do ultraleve, acrescentando que vai iniciar diligências com vista a proceder à investigação do acidente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O aeródromo de Leiria (também conhecido como Aeródromo José Ferrinho) situa-se na estrada 109 entre Leiria e a Figueira da Foz.

Desde o início de 2018, morreram dez pessoas em acidentes aéreos em Portugal. Só este ano, além das duas vítimas registadas este domingo, morreram duas pessoas na queda de uma aeronave em Bragança, em meados de Março: a bordo seguia um piloto da TAP de 26 anos e um empresário de 60 anos. No ano passado, houve três acidentes com aeronaves que resultaram num total de seis mortos: quatro na queda de um helicóptero do INEM (Dezembro de 2018), um piloto paquistanês na queda de um avião ligeiro de instrução (Julho de 2018) e outro homem de 49 anos após a queda de um parapente com motor (Maio de 2018).