Cuidadores Informais – uma primeira vitória

A perspectiva de finalmente se concretizar o Estatuto do Cuidador Informal é uma primeira vitória da luta dos cuidadores informais.

Mesmo ficando aquém das necessidades dos cuidadores, das pessoas cuidadas e daquilo que poderia ser aprovado com as propostas que foram apresentadas, a verdade é que a aprovação deste Estatuto e a concretização do respectivo projecto-piloto correspondem a um primeiro reconhecimento da justeza da luta dos cuidadores informais, deixando aberta a porta para que no futuro se possa ir mais longe na resposta aos graves problemas sociais, de saúde e até familiares que marcam a vida de milhares de pessoas nesta situação.

As exigências e os problemas que afectam as pessoas com dependência bem como as pessoas que lhes prestam cuidados – cuidadores informais – são enormes e, por isso mesmo, exigem uma resposta séria, adequada e eficaz.

É reconhecido que os cuidadores informais estão sujeitos a uma enorme sobrecarga física e psicológica, que em muitos casos os leva à exaustão e ao esgotamento, bem como a um esforço económico e financeiro acrescido e muitas vezes insuportável.

Foi com essa preocupação que, por proposta do PCP, foi aprovada no Orçamento do Estado para 2019 a criação de um projecto-piloto que concretize as medidas de apoio aos cuidadores informais, desenvolvendo a rede de apoio com base nos serviços públicos de forma a poder ser generalizada a todo o país, assegurando a cobertura territorial nas diversas respostas e valências necessárias.

O Estado não se pode descartar das suas responsabilidades, designadamente as decorrem das suas funções sociais, especialmente, no caso concreto, na saúde e na protecção social. Por isso, é urgente que se construa uma ampla resposta pública que, apoiando as pessoas em situação de dependência, assegurando os cuidados de saúde de que necessitam e colocando como prioridade a sua inserção social, garanta, simultaneamente, um suporte aos cuidadores informais.

O texto conjunto que constitui a base do regime que vai agora ser aprovado corresponde a um avanço em relação à realidade hoje existente e deve ser valorizado. Prevêem-se respostas que há muito são exigidas pelos cuidadores informais e suas famílias, desde logo o desenvolvimento dos projectos-piloto, estabelece-se o princípio da continuidade dos cuidados para que o apoio seja prestado de acordo com as diferentes necessidades, prevê-se a criação de unidade funcional de apoio ao cuidador informal nos centros de saúde e o respectivo plano de apoio ao cuidador informal através da intervenção de um profissional de saúde dedicado. Garante-se ainda, como direito da pessoa cuidada, o acesso a equipamentos sociais (nomeadamente centros de dia e centros de convívio) e, no caso de serem menores de idade e tal seja necessário, medidas de suporte à aprendizagem e de inclusão.

Ficam, no entanto, por resolver algumas questões importantes. Não por falta de soluções mas porque não foi possível chegar a acordo com o Governo para a sua inclusão. São disso exemplo algumas propostas do PCP que não integram o texto conjunto, designadamente as relativas à protecção laboral dos cuidadores informais em matéria de faltas, tempo, organização e horário de trabalho. Fica também a incerteza em matérias que podiam já ficar resolvidas mas acabam remetidas para regulamentação posterior, de que é exemplo a aplicação da condição de recursos em casos em que a nova prestação social atribuída aos cuidadores acumula com outras prestações já atribuídas ao cuidador ou à pessoa cuidada.

O PCP vai ainda levar à votação na comissão algumas dessas propostas para que possam ser aprovadas e, caso isso não aconteça, continuará a lutar para que sejam concretizadas.

Muitas das medidas que ficam por regulamentar são medidas essenciais para permitir a conciliação da prestação de cuidados com a actividade laboral dos cuidadores. Caso o Governo tivesse aceitado o que o PCP propôs, muitas das maiores necessidades dos cuidadores informais poderiam já encontrar resposta no texto da lei. A opção do Governo remeter a sua concretização para regulamentação posterior, adiando a implementação de medidas determinantes para a vida dos cuidadores informais, não anula a possibilidade da sua adequada concretização mas exige que a luta continue para que tal possa acontecer.

Cá estaremos para somar novas vitórias a esta primeira que agora alcançámos.

Deputado do PCP