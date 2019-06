BE quer retirar PPP da Lei de Bases da Saúde para a viabilizar

A líder do BE, Catarina Martins, anunciou este domingo que o BE afinal está disponível para voltar às negociações sobre a Lei de Bases da Saúde e avançou com uma proposta que passa pela retirada do diploma em discussão na Assembleia da República de qualquer referência à Parcerias-Público-Privadas.

Se tal acontecer, o BE votará a favor. Como alternativa, Catarina Martins propôs que as PPP sejam reguladas em lei própria, na próxima legislatura. “A nova lei deve ainda revogar o regime jurídico que enquadra as PPP em vigor, aprovado pelo governo de Durão Barroso, garantindo a prazo o fim destas PPP”, defendeu a líder do BE na conferência de imprensa.

Catarina Martins justificou a nova posição do BE como o objectivo de “ultrapassar o impasse criado e a salvar a Lei de Bases da Saúde”, para que os “passos dados e que são positivos não sejam postos em causa”. Mas acrescentou que tal retirada das PPP deste diploma tem como finalidade “abrir caminho a essa legislação futura” A proposta foi já apresentada ao PS para que a base XVIII da lei proposta pelo Governo seja eliminada.