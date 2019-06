10 Junho: Presidente da República abre comemorações em Portalegre

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, abriu este domingo, oficialmente, em Portalegre, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com uma cerimónia de içar da bandeira nacional.

No Jardim da Avenida da Liberdade, junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra, o chefe de Estado presidiu à breve cerimónia, tendo ao seu lado o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, o presidente das Comemorações do 10 de Junho, o jornalista João Miguel Tavares, e autoridades militares.

Até chegar ao local do início das comemorações, Marcelo Rebelo de Sousa percorreu a pé algumas centenas de metros desde o hotel em que ficou instalado no centro de Portalegre. Fez esse percurso sempre rodeado de dezenas de cidadãos, tirando sucessivamente fotografias.

Após a cerimónia do içar da bandeira nacional, cuja guarda de honra foi feita pelos cadetes da Escola Naval, o Presidente da República, sempre acompanhado pelo ministro João Gomes Cravinho, visitou demoradamente a exibição das actividades militares.

Durante a visita a esta exposição ao ar livre, assistiu a simulações de operações militares e provou pizza numa cozinha de campanha do Exército, antes de se dirigir ao Mercado Municipal de Portalegre.