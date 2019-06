No pasó nada em Tiananmen

Afirmou, a dado passo, Rui Tavares no seu artigo publicado no PÚBLICO de 5 de Junho: “(…) quanto mais capitalista se torna a China, mais autoritário é o seu regime. E a ironia da história é que o regime chinês se tornou agora autoritário numa clave hipertecnológica, hipereficiente e, portanto, hiperexportável”. Rui Tavares afirmou que “o regime chinês se tornou agora autoritário (…)”. Não é verdade. O regime chinês sempre foi, com nuances sem significado, autoritário ao longo dos tempos como, aliás, autoritários são todos os regimes comunistas. Decorreram 30 anos sobre o massacre de civis levado a cabo por uma secção do Exército chinês na Praça da Paz Celestial - Praça Tiananmen. Desde Mao Tse Tung (quantos milhares e milhares de chineses foram fuzilados no seu tempo?) passando por Deng Xiao Ping (mandante do massacre de Tiananmen) até ao actual Xi Jinping (que ignora Tiananmen), os líderes chineses são repressivos, opressores e perpetradores de assassinatos. O que se torna preocupante é que este regime “hipereficiente” e “hiperexportável” - segundo Tavares - invista e adquira empresas portuguesas que eram as jóias da coroa. Como afirmou Ezra Pound, “a política é um mero prolongamento dos negócios”…

António Cândido Miguéis, Vila Real

Haja vontade política e judicial

O empenho do Estado de direito tem sido complacente, no meu entender, para com aqueles cujo interesse não reside no equilíbrio ambiental e ecológico, no combate ao aumento das assimetrias sociais e o acesso à justiça para todos. Factos comprometedores e injustificáveis no plano democrático e onde a existência de estabelecimentos prisionais para cidadãos A e cidadãos B são um factor discriminatório e degradante para a sociedade. Urge, por isso, que os responsáveis assumam a realidade em que vivemos ao invés de justificações pouco plausíveis mediante a inércia para enfrentar os problemas da actualidade, o avanço dos populismos e possam tirar ilações sobre os resultados eleitorais.

Manuel Vargas, Aljustrel

Porque será que a direita ataca tanto Marcelo?<_o3a_p>

Tem-se tornando curioso assistir aos ataques desenfreados ao Presidente da República por parte de sectores de direita e centro-direita. Marcelo só disse o que qualquer um de nós percebe se quiser pensar - que a direita está no nosso país em perigo de dissolução, e é muito grave.

<_o3a_p>

Algo que já se vem a notar faz algum tempo, com os nossos partidos do sistema de centro-direita e direita a esvaziaram-se de conteúdo. Marcelo teve o cuidado e muito bem de se resguardar quer quanto à mais recente crise de professores, quer no tempo eleitoral, e depois disse o que deveria ter dito - se a direita não “arrepiar” caminho, dissolve-se.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

<_o3a_p>

Encostar o país demasiado às esquerdas não é nada aconselhável, por diversos aspectos, desde demasiada polarização a um lado e consequentemente pensamento unificado, e também surgimentos de nacionalismos, perigosíssimos. A direita e o centro-direita, em vez de fazerem propostas, deliciam-se a atacar o Presidente.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto<_o3a_p>