O ordenado que não dá para quase nada, a filha para criar, a mãe já velhota para cuidar, um apartamento que vou ter de abandonar 15 anos depois por causa da especulação imobiliária, a minha cidade a esboroar-se à mão da incapacidade política, um país a sonhar com a saída da crise mas sem horizonte de futuro, políticos desligados do real, pouca cidadania activa, a precariedade como modo de vida há minha volta e no entanto parece que vivemos todos na fantasia de que está tudo muito bem. Para já não falar do planeta a esvair-se, enquanto os nossos colunistas se inquietam com o PAN, como se não houvesse mais nada para os preocupar.

