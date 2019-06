Vettel foi primeiro, mas Hamilton ganhou o GP do Canadá

Sete corridas na temporada 2019 da Fórmula 1 e sete vitórias para os pilotos da Mercedes: neste domingo, no Grande Prémio do Canadá, a equipa alemã celebrou mais uma vez, com Lewis Hamilton a subir ao lugar mais alto do pódio numa corrida em que até terminou em segundo lugar.

A situação explica-se com a penalização que foi aplicada durante a corrida a Sebastian Vettel. O piloto da Ferrari, que tinha partido da pole position, resistiu na liderança da corrida durante praticamente toda a corrida, mas um erro que cometeu à 48.ª volta, quando era pressionado por Hamilton, tirou-lhe o triunfo. Vettel perdeu o controlo do carro, passou pela relva e no regresso à pista quase embatia no rival, que teve de pisar o travão para não bater no Ferrari.

Penalização de 5 segundos para Vettel depois desta manobra. Decisão justa? #F1Eleven #ForTheFans pic.twitter.com/PRN1nOR0mR — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) June 9, 2019

Momentos mais tarde, chegava a decisão dos comissários: cinco segundos de penalização para Vettel por “reentrada perigosa” e “forçar outro piloto a sair de pista”. Indignado, o alemão ainda forçou o andamento para tentar dilatar a vantagem sobre Hamilton e contornar os efeitos da penalização, mas sem sucesso.

Apesar de cortar a meta em primeiro, Vettel ficou atrás de Hamilton na classificação final do Grande Prémio do Canadá. “Não era desta forma que eu queria ganhar”, lamentou Hamilton. “Tinha ido à relva e estava a controlar o carro. Onde raio era suposto eu meter-me?”, queixou-se Vettel.

Com este triunfo, Hamilton ampliou a vantagem sobre a concorrência no Mundial de pilotos. E conseguiu igualar o registo de vitórias de Michael Schumacher em Montreal – sete.