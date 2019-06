Fernando Santos: “É uma vitória do povo português”

Depois do Euro 2016, a Liga das Nações 2019. A selecção portuguesa conquistou o segundo grande troféu da sua história e Fernando Santos destacou o mérito dos jogadores na vitória sobre a Holanda: “Os jogadores fizeram a diferença. Estiveram muito bem na assimilação da estratégia, cheios de confiança, paixão e determinação. É esse o espírito desta equipa. Tivemos muita qualidade”, afirmou o técnico na entrevista rápida à SportTV.

“Parabéns aos jogadores, à Federação e a toda a gente que trabalha e nos dá condições. Em termos de resultados o nosso trabalho tem saído bem, e isso é mérito dos jogadores”, acrescentou Fernando Santos, sublinhando: “Na história do futebol europeu vai ficar para sempre na história uma conquista de Portugal. Não há como fugir.”

O seleccionador nacional fez ainda questão de partilhar o troféu conquistado com todo o povo português. “Eu tinha dito que é uma vitória do povo, e é. Esta é essencialmente uma vitória do povo português”, concluiu.