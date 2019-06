A selecção portuguesa venceu a Holanda por 1-0 (golo de Gonçalo Guedes) neste domingo, no Estádio do Dragão. "Creio que o que decidiu [a partida] foi a equipa. Sinto-me muito contente e orgulhoso em representar este grupo. Temos todo o mérito e foi uma vitória muito merecida”, disse Gonçalo Guedes no final do jogo. Agora, a festa segue para a Avenida dos Aliados, no Porto. Reveja algumas das fotografias da celebração.