Palcos da Semana

Desafiar as regras da arte contemporânea

Banksy: Genius or Vandal? é a primeira grande mostra em Portugal focada no revolucionário e iconoclasta artista britânico cuja identidade ainda permanece uma incógnita. Promove-se enquanto exposição não-oficial (ou não-autorizada) e é composta por peças de colecções privadas internacionais, apresentando mais de 70 obras originais que abrangem esculturas, instalações, vídeos e fotografias. O curador da exposição, Alexander Nachkebiya, chega ao âmago das considerações sobre um artista que desafia regras e leis: “Queremos que cada visitante desta exposição seja capaz de resolver quem realmente é Banksy: um génio ou um hooligan?”.

