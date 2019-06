Meghan ausente na visita de Trump, mas presente na parada da rainha

Harry e Meghan marcaram presença entre os membros da família real que participaram na parada militar anual em homenagem à rainha Isabel II no sábado, em Londres. Tratou-se do primeiro evento oficial de Meghan desde o nascimento do seu filho, Archie, no início de Maio. Durante a visita de Trump, a duquesa de Sussex não foi vista.

Conhecido como o Trooping of the Colour, o desfile marcou o aniversário oficial da monarca britânica, e este ano contou com mais de 1400 soldados, quase 300 cavalos e 400 músicos.

Como já é habitual, a parada encerra com a passagem dos aviões da Força Aérea britânica (RAF) por cima da cidade.

Meghan Markle, a actriz norte-americana que se casou com Harry no Castelo de Windsor em Maio de 2018, ganhou o título de duquesa de Sussex e deu à luz Archie no passado dia 6 de Maio.

A duquesa não marcou presença durante a visita oficial de Donald Trump, presidente dos EUA, ao Reino Unido, no início deta semana. Durante a campanha eleitoral presidencial dos EUA em 2016, a então actriz acusou o candidato Trump de ser misógino.