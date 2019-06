Marcelo “feliz” por partidos “acreditarem na democracia”

O Presidente da República disse este sábado estar “feliz” por os partidos estarem “motivados” e acreditarem na “democracia e nas alternativas”, escusando-se a comentar a declaração que fez no início desta semana, na sequência das eleições europeias, sobre a crise na direita.

Falando numa visita à Feira Nacional da Agricultura, que este sábado começou em Santarém, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se às audiências com os partidos com representação parlamentar que concluiu nesta sexta-feira sem responder à pergunta sobre se extravasou os seus poderes quando comentou os resultados das europeias.

“O Presidente da República é um árbitro e o árbitro não tem que marcar faltas, não tem que intervir se os jogadores em presença disputam a partida em termos de olharem para o fundamental, neste caso, o país, motivados, confiantes, atentos à vontade dos eleitores, querendo que os eleitores acreditem neles, querendo que a abstenção desça e querendo que haja alternativas.”, defendeu.

Marcelo disse ter “gostado” de receber os partidos políticos: “Por uma razão muito simples, porque todos os partidos, de todos os quadrantes, estão muito empenhados em valorizar a democracia portuguesa, em, já nas próximas eleições legislativas, criar condições para fortalecer a democracia portuguesa, para criar o que considero fundamental, que são alternativas para os portugueses, que eles possam saber quando votam quais são as alternativas em que podem votar”.

O Presidente sublinhou que a sua grande preocupação é garantir a existência de uma “democracia forte”, o que só é possível “se houver alternativas fortes e, depois do voto dos portugueses, se houver uma área de Governo forte e uma oposição forte”.

“Na medida em que todos querem trabalhar para um sistema forte e equilibrado, fiquei feliz, porque é isso que é a minha grande preocupação e é isso que é o meu grande apelo, porque é isso que permite ao Presidente da República desempenhar o seu papel, feliz com a força da democracia portuguesa”, acrescentou.

Questionado sobre se o árbitro pode fazer comentários quanto às equipas, Marcelo frisou - referindo que foi árbitro enquanto jovem - que “o bom árbitro prefere não ter de intervir”.

“De vez em quando chama a atenção de um jogador ou outro para evitar ter de lhe dar cartão amarelo, para ter de evitar marcar faltas, mas o ideal é o árbitro não ter de intervir. Chamar a atenção, mas não ter de intervir”, declarou.

Da TAP à Caixa

Em Santarém, o Presidente referiu que o capital do Estado na TAP “representa a presença dos contribuintes portugueses” na empresa, pelo que, mesmo sendo esta privada, tem de acompanhar seja nos prémios ou nas remunerações e, “por maioria de razão, na estratégia”, no que “é a política de expansão, nas aquisições que faça”.

“Por uma razão muito simples, qualquer accionista de uma empresa privada deve acompanhar a gestão da empresa privada. O Estado tem metade do capital da TAP deve acompanhar atentamente a gestão da TAP”, frisou.

Perguntado se não considera censurável que a TAP tenha distribuído 1,7 milhões de euros em prémios num ano de elevados prejuízos, Marcelo repetiu a mensagem de que, enquanto accionista, o Estado “tem de acompanhar atentamente”, porque, “correndo bem ou correndo mal, metade da responsabilidade accionista é dos portugueses”.

Já sobre os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito à CGD e à polémica sobre a audição do ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, Marcelo foi cauto: “Nunca comento o que está a ser apreciado no parlamento e, uma vez que a comissão parlamentar de inquérito continua, ainda tem um mês e tal de trabalho, eu entendo que o Presidente da República não se deve pronunciar sobre o que é o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito”.

Marcelo insistiu na necessidade de “respeitar o que é o espaço próprio do parlamento, que cumpre uma missão muito importante, que é de fiscalizar aquilo que sucede, no caso vertente o que sucedeu na gestão de um banco público”.