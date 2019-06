Guiné Equatorial muda discurso e não vai abolir pena de morte “de uma penada”

Após cinco anos a repetir que a abolição da pena de morte é um processo complexo, o regime da Guiné Equatorial mudou de posição e disse aos enviados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que não vai impor a mudança “de uma penada”.

“A presidente do Senado disse-me que alguns podem pensar que [abolir a pena de morte] é uma questão de publicar um decreto e, tendo a maioria dos deputados, adoptá-la. Dizem que não vão fazer isso, que essa não é a forma apropriada de, com uma penada, resolver esse problema”, disse este sábado à tarde o embaixador José Luís Monteiro, de Cabo Verde, que chefiou a primeira Missão de Acompanhamento do Programa de Adesão da Guiné Equatorial à CPLP.

A missão de 17 delegados, que incluiu diplomatas e técnicos da língua, património, cooperação e questões jurídicas enviados por todos os Estados-membros, esteve em Malabo entre 5 e 7 de Junho.

As autoridades da Guiné Equatorial, explicou o diplomata cabo-verdiano, “dizem que é preciso obter o mínimo de consensos, que isso tem progredido e que está a ser pilotado directamente pelo chefe de Estado”, Teodoro Obiang. Fazer “de uma penada” seria “resolver sem resolver”, acrescentou Monteiro. “Dizem que o vão fazer, mas não vão impor.”