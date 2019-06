Ferro continuará como presidente da Assembleia

Eduardo Ferro Rodrigues vai continuar a ser presidente da Assembleia da República na próxima legislatura, se o ganhar as eleições legislativas de 6 de Outubro. A decisão não foi ainda formalmente tomada, nem sequer discutida pelos órgãos da direcção nacional do PS, mas o PÚBLICO sabe que ela está fechada e é consensual no núcleo duro do Governo e entre os dirigentes do PS.

