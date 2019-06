Barreiro Rocks: o festival que acabou com “um final feliz”

A associação cultural Hey, Pachuco! anunciou esta quinta-feira, 6 de Junho, o fim do Barreiro Rocks. O festival barreirense não aguentou os “constrangimentos financeiros”, depois de 19 edições que deixam um legado enorme no panorama nacional, com nomes como Ty Segall, Black Lips ou André Williams a marcar passagem pelo Barreiro, ao longo dos anos.

Para o recordar, a fotógrafa Vera Marmelo seleccionou algumas imagens que considerou marcantes e representativas do Barreiro Rocks. Um festival que, sendo de música, se diferenciava por outro motivo: a festa. “O facto de estares num bar, em cima de uma banda, a tentar não cair, estares num pavilhão desportivo em que as pessoas começam a trepar para cima daqueles espaldares que se usavam nas aulas de ginástica... Para mim, isso era muito mais a cara do Barreiro Rocks do que propriamente a música”, explica Vera, que foi pela primeira vez ao festival em 2002, o ano em que o nome mudou de Pacheco Fest para Barreiro Rocks. Na altura, fazia parte do público.

Começou a fotografar o Barreiro Rock na edição de 2009, por intermédio do organizador, Carlos Ramos, também conhecido por Nick Nicotine, que a tinha contactado para fazer “uns retratos para a capa de um disco dele”. Tornaram-se muito amigos e, a partir daí, começou a fotografar “muito intensivamente” o Barreiro Rocks, que vai deixar saudades “pelo ambiente e pela boa onda”. “Os concertos de rock podemos ver em todo o lado.” Precisamente por essa razão, todas as fotografias que Vera seleccionou retratam muito bem a proximidade e a interacção entre o público e as bandas.

A fotógrafa barreirense não vê com tristeza o encerrar deste capítulo — e tem a certeza de que o Barreiro vai continuar a sentir o espírito do festival: “Acho que há muita gente que está a encarar isto como uma cena triste. Vai é continuar noutro lado. O Nick vai continuar a fazer muitas coisas, de certeza.”

Vera recorda as edições em que esteve presente e considera que o festival nunca entrou em declínio, apesar do corte de apoios. “Todos os anos foi sendo melhor. Desde a 15.ª edição que houve anos esgotados e com pessoas a não conseguirem ir”, conta. Já não havia como responder à procura, mas também não houve capacidade para expandir, até porque o festival “queria continuar com aquela dinâmica”. O Barreiro Rocks acabou, mas Vera acredita que acabou “em grande”. “Chegámos a um final feliz.”