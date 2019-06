O Silva: orgulhosamente açoriano

Dos petiscos e mariscos ao atendimento amigável e envolvente, esta é uma casa com marca açoriana e essa é talvez uma das suas características mais cativantes. E se a ideia de gente acolhedora, afável e cooperante é uma das mais fortes e convidativas imagens das ilhas atlânticas, a variedade e frescura de peixes e mariscos, a qualidade das carnes e a enraizada cultura e arte do petisco tornam, então, o chamamento irresistível.

Assim é também com o Restaurante & Cervejaria O Silva. A começar logo pela lista, orgulhosamente açoriana e onde expressamente se menciona que “o restaurante O Silva beneficia do Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a Aquisição de Produtos Regionais”. A referência aos “produtos açorianos” é uma constante, mesmo que isso seja até redundante quando o ambiente é dominado pelo aroma da pimenta da terra e a oferta alinha coisas como as lapas, cracas, cavacos, morcela com ananás, abrótea, albacora, assaduras de porco, ou chicharros fritos, que são exclusivos da gastronomia local.

Para falar do restaurante O Silva é preciso também recuar um pouco no tempo. À época em que era bem maior a distância entre Ponta Delgada e Ribeira Grande, hoje quase anulada pela rapidez das novas estradas e acessos. Da costa sul ao lado norte de ilha de São Miguel a viagem é um pulo, e daí que de referência local O Silva tenha passado a estar no radar de toda a ilha.

Uma procura que levou também a amplas obras, que no ano passado remodelaram por completo o espaço. O Silva já não é mais a casa de petiscos de cariz absolutamente informal, que ganhou fama nos inícios da década de 1980, mas mantém as lapas, os cavacos, o polvo guisado, chicharrinhos de molho de vilão ou os torresmos de vinha d’alhos que lhe deram fama, uma oferta petisqueira que agora complementa com uma cozinha consistente com base nos melhores produtos regionais, peixes e carnes.

Foto Rui Soares

As instalações quase improvisadas e o terreiro coberto com folhagem deram lugar ao restaurante bem-posto de agora, num ambiente dominado pela brancura das paredes e mobiliário e os diligentes e despachados funcionários ataviados no uniforme de calça preta e camisa branca. A par dos petiscos de sempre, a memória está também guardada num painel de azulejos com o nome do restaurante, que foi incrustado numa das paredes da sala principal a invocar a antiga decoração.

A par dos pratos do dia – lulas grelhadas ou cozido à portuguesa, no caso (8,50€ cada) –, a farta carta propunha cherne, pampo, abrótea, espadarte, nuns casos para grelhar ou cozer, ou ainda em filetes. Ainda a moreia frita, chicharros fritos, bifes de albacora, bacalhau frito, bacalhau grelhado na chapa e feijoada de gambas, todos com preços entre os 8,50€ e 18,50€. Ainda nos pescados, o arroz, massada ou feijoada de cherne (18,50€ cada).

Nas carnes, desfilam os bifes – à Silva (lombo) ou à regional (da vazia) –, lombinhos grelhados, espetada à casa (da vazia) e à Silva (lombo) e costeletas (vitela ou porco), a par das iscas de fígado, assaduras de porco.

À laia de “entradas”, lapas grelhadas, amêijoas (à Bulhão Pato e à espanhola), mexilhão grelhado, camarão ao alhinho, salada de búzio, morcela com ananás e queijo São Jorge. As cracas e cavacos nem são mencionados, uma presença tão natural como a abertura de portas todos os dias.

Pediram-se as cracas, pois claro! De tamanho médio (30€, uma dúzia), saborosas, de textura e sabor delicados. Marisco único com a intensidade e exuberância fresca do mar dos Açores. A seguir as lapas grelhadas (15€), com alho picado e manteiga, textura firme e a mesma sensação de frescura e sabor a mar.

Grelhado, o peixe boca negra (16,50€, igualmente não mencionado na lista) mostrou toda a delicadeza e suculência das suas carnes branca, o sabor único dos sucos e gelatinas a desprenderem-se da espinha e cabeça, consequência do exemplar trato culinário. Acompanhou com batata, cenoura e brócolos cozidos, e ainda pimento assado.

Para fecho, o arroz caldoso de cherne (25€), em dose abundante e servido no tacho de alumínio. Nacos de peixe de textura firme e sabor intacto a deixarem-se decompor em lascas, aromas frescos e perfumados de açafroa e hortelã e sabor especiado. Boa cozinha, mais uma vez.

Para sobremesa, alguns doces e frutas regionais, tendo-se provado as queijadas de feijão que são uma referência da ilha.

A par dos mariscos, petiscos regionais, boa cozinha e uma carta farta, O Silva dispõe também de uma interessante oferta de vinhos, com propostas variadas para a generalidade das regiões (Douro e Alentejo, sobretudo) e cobertura completa nos vinhos dos Açores. Com o cuidado de copos adequados e preços em geral contidos. Bebeu-se o branco Terrantez Pico Wines 2017 (25€), da Adega do Pico, exemplo da excelência dos mais recentes vinhos da ilha e talhado na perfeição para os peixes e mariscos. Sobretudo quando concentram aromas e sabor a mar, que lhe desvendam a essência cítrica, salina e iodada e lhe prolongam a frescura. Belo vinho para uma belíssima refeição.

Num contexto despachado e movimentado, registo ainda para o serviço afável, atento e cooperante, que é a essência da boa dinâmica da casa e muito contribui também para a satisfação final.

Por enquanto ainda a salvo da invasão dos visitantes efémeros que se espalham por Ponta Delgada, o Restaurante & Cervejaria O Silva é um convidativo refúgio, com produto de qualidade e genuína cozinha açoriana. Que executa com orgulho e brio.

O Silva Restaurante & Cervejaria

Rua Direita de Cima, 41

Ribeira Seca

9600-221 Ribeira Grande

Site

Tel.: 296 472 641; 917 725 881

Cozinha regional açoriana

Fechado à segunda-feira

Estacionamento fácil (parque público grátis em frente)