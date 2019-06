Portugal volta a conquistar o “óscar” de melhor destino da Europa

Eram cerca de centena e meia de nomeações para Portugal e as expectativas eram altas, até porque o país jogava em casa. Na gala europeia dos World Travel Awards (WTA), que decorreu esta noite no Funchal, o resultado, conseguido através de votação popular e de profissionais, foi um número recorde de prémios para candidaturas portuguesas: 39 galardões (24 europeus, 15 nacionais), mais três que no ano passado, com Portugal a ser declarado, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor destino da Europa.

Na cerimónia houve mais prémios de topo para o país, como o “óscar” para melhor destino para escapadelas (city break) atribuído a Lisboa, cujo porto de cruzeiros foi também considerado o melhor. Entre as distinções nacionais ou regionais, as restantes são repetições de vitórias anteriores, caso da Madeira, que foi declarada, pela sexta vez, o melhor destino insular europeu, ou do Algarve, que conseguiu reconquistar o troféu de melhor destino de praia – uma distinção que já recebeu por sete vezes mas que tinha perdido no ano passado para o Peloponeso, na Grécia.

Algarve, melhor destino de praia (na foto: Praia Dona Ana) Melanie Maps Madeira, melhor destino insular Enric Vives-Rubio Lisboa, melhor destino para escapadelas urbanas Carla Rosado Fotogaleria Melanie Maps

Entre os grandes projectos turísticos, o destaque vai para os Passadiços do Paiva em Arouca, que ganha, já pela quarta vez, prémios nos WTA: venceu como melhor atracção turística de aventura e melhor projecto de desenvolvimento turístico. Já para o Dark Sky Alqueva, a reserva de terra e céu que permite admirar as estrelas ao longo de seis concelhos alentejanos, foi o prémio de Turismo Responsável.

Passadiços do Paiva, melhor projecto de desenvolvimento turístico e atracção turística de aventura Adriano Miranda Passadiços do Paiva, melhor projecto de desenvolvimento turístico e atracção turística de aventura Adriano Miranda Passadiços do Paiva, melhor projecto de desenvolvimento turístico e atracção turística de aventura Adriano Miranda Dark Sky Alqueva, Prémio Europeu de Turismo Responsável Nelson Garrido Dark Sky Alqueva, Prémio Europeu de Turismo Responsável Nelson Garrido Dark Sky Alqueva, Prémio Europeu de Turismo Responsável Nelson Garrido Fotogaleria Adriano Miranda

Nas empresas, quem saiu a ganhar foi a TAP. Por três vezes: foi declarada a melhor companhia de voos para África e para a América do Sul; e a Up Magazine foi considerada a melhor revista de bordo.

Os restantes galardoados portugueses são hotéis de luxo, quase todos no Algarve, Madeira e Grande Lisboa. Entre estes, destaca-se a Quinta da Bela Vista (boutique hotel); o Pestana Porto Santo (melhor resort tudo-incluído), o Conrad Algarve (resort de luxo no segmento lifestyle) ou o 1908 Lisboa (melhor design hotel). O Reid’s Palace, onde decorreu a gala, foi declarado o melhor hotel de Portugal.

Hotel 1908 Lisboa, melhor design hotel Nuno Ferreira Santos Quinta da Bela Vista, melhor boutique hotel DR Melhor resort tudo-incluído: Pestana Porto Santo DR Fotogaleria Nuno Ferreira Santos

A rematar a chuva de prémios para o país, houve ainda mais um galardão, este para a entidade que mais se dedica a promover estes e outros certames, o Turismo de Portugal, considerado o melhor organismo oficial de Turismo.

Rumo ao mundial

Os WTA, que são atribuídos desde 1993, decorrem ao longo do ano em diversas rondas regionais que culminam na derradeira gala, onde serão premiados os melhores do mundo. Os prémios são votados online (toda a gente pode votas, mas o voto de cada profissional registado vale por dois). Em 2018, foi Lisboa que acolheu a festa, mais um sinal da boa e duradoura relação entre o país e os WTA. E com excelentes resultados para o país anfitrião, declarado, então, o melhor destino do mundo, num total de 17 distinções, incluindo melhores cidade (Lisboa, também melhor city break), destino insular (uma vez mais, a Madeira) ou atracção turística de aventura (os cada vez mais célebres Passadiços do Paiva). Este ano, a gala mundial realizar-se-á em Novembro, em Mascate, Omã. A lista completa de premiados pode ser consultada no site oficial.

Melhor Lifestyle resort luxo: Conrad Algarve DR Melhor Lifestyle resort: Douro Royal Valley Hotel DR TAP é melhor companhia aérea para África e América do Sul e tem melhor revista de bordo: Fotogaleria DR

WTA Europa - Portugal Destino: Portugal

Destino de praia: Algarve

Destino insular: Madeira

Destinos de escapadelas urbanas (city break): LIsboa

Porto de cruzeiros: Lisboa

Prémio Turismo Responsável: Dark Sky Alqueva

Atracção Turística: Passadiços do Paiva

Projecto de desenvolvimento turístico: Passadiços do Paiva

Companhia aérea para África: TAP

Companhia aérea para América do Sul: TAP

Revista de bordo: UP (TAP)

Organismo oficial de turismo: Turismo de Portugal Hotelaria

Melhor resort tudo-incluído: Pestana Porto Santo

Resort de praia: Hotel Quinta do Lago

Design hotel: 1908 Lisboa Hotel

Boutique hotel: Quinta da Bela Vista

Business Hotel: EPIC SANA Lisboa

Resort insular: Belmond Reid's Palace

Lifestyle resort: Douro Royal Valley Hotel

Hotel e vilas Luxo: Vila Vita Parc

Lifestyle resort luxo: Conrad Algarve

Hotel de turismo de negócios e congressos: EPIC Sana Lisboa

Resort de Villas: Dunas Douradas Beach Club

Resort romântico: Monte Santo Resort WTA Portugal

Hotel: Belmond Reid's Palace

Resort: Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa

Boutique hotel: Pestana CR7 Funchal

Business Hotel: Pestana Palace

Hotel de conferências: Pestana Cidadela Cascais

Design Hotel: 1908 Lisboa Hotel

Resort familiar: Martinhal Sagres

Hotel "verde": Galo Resort Hotels

Hotel Residences: Troia Design Hotel

Hotel Suíte: Roof Garden Suite @ Conrad Algarve

Lifestyle Hotel: Pestana CR7 Funchal

Apartamentos: Pine Hills Vilamoura

Villa Resort: Sublime Comporta

Rent-a-car: Europcar

Operador de turismo de negócios e congresso: Abreu DMC Portugal