Ilhéu das Rolas: no centro do mundo mora um cenário paradisíaco

Junto à ardósia da sala de aula, está pendurada uma composição dos alunos do 4.º ano. Intitula-se “a localidade”. No ilhéu das Rolas, escrevem as crianças, “vivem cerca de cento e cinquenta habitantes”, que se dedicam “à pesca, à pecuária e ao negócio”. Tem “as praias mais lindas do nosso país” e “um hotel que recebe muitos turistas”.

O ilhéu das Rolas, pequeno pedaço de muito verde em frente a Porto Alegre, a sul da ilha de São Tomé, não tem muito mais. Mas o que tem é superlativo. A natureza é abundante. Lenny Marques, guia do resort do grupo Pestana, a única infra-estrutura que existe no ilhéu para além da aldeia local, vai nomeando o que vemos. Aqui o fruteiro (fruta-pão) e ali uma pitangueira, as palmeiras-leque, o sapesapeiro. Veste uma camisola do Benfica. “Foi o [actor] Jorge Corrula que me ofereceu quando esteve cá a gravar [a telenovela portuguesa] Amor Maior.”

Em pouco tempo, percorremos quatro miradouros, cada um com uma panorâmica diferente: no da rota das baleias, são elas a estrela-principal durante o período de migração (Setembro-Dezembro); há o do amor e o da esperança. No miradouro das Sete Pedras, é um minúsculo arquipélago de rochedos que se vê lá ao fundo. “Diz-se que um barco angolano terá encalhado ali e [os náufragos] pegaram no que conseguiram e foram a nadar até à praia de Ribeira Peixe. Foi assim que começaram a surgir as povoações aqui da zona sul de São Tomé.”

No caminho para o centro do mundo, passamos ao largo da aldeia. Na escola primária, 18 alunos estão a aprender as horas em relógios redondos desenhados nos cadernos. Bill Clinton, nascido António Baptista, 36 anos, já espera pelo grupo à saída da povoação. Costumam acompanhar os grupos de turistas até lá acima, quem sabe não compram uma peça de artesanato. Conhecemo-lo na noite anterior no bar da aldeia, Sabor da Ilha, entre Rosemas e músicas nacionais a passar na televisão.

Foto O Marco do Equador assinala a linha que divide o globo em dois hemisférios

Tem ar de rufia e uma voz muito doce, calma. Mostra-nos o piripíri da terra – “Se come muito, fura a cueca.” E as folhas de mácábáli, que se usa como “pasta de dentes, para branquear”. O caminho até ao Marco do Equador é íngreme, cerca de meia hora de caminhada que parece muito mais. A humidade é tanta que o ar parece preso, custa a respirar, a pensar. Tudo tolda no suor. Lá em cima, um planisfério em mosaicos e um marco assinalam a linha do Equador. Estamos no centro do mundo. E, escusado será dizer, é irresistível tirar uma fotografia com um pé em cada hemisfério. Há clichés que não se recusam.

Filipe Adelino, 52 anos, é um dos habitantes da aldeia que aqui sobe todos os dias. Há cinco anos que tomam conta do espaço, limpam os ladrilhos e as bancadas, fazem tatuagens com folhas, garantem que nada é vandalizado. Ao lado da pequenina bancada de artesanato, há uma caixinha para donativos.

Nikson Pereira, o primeiro no ilhéu “a fazer arte com mão própria” Bill Clinton, nascido António Baptista, um dos locais que conhecemos na pequena aldeia Fotogaleria

Nikson Pereira, o primeiro no ilhéu “a fazer arte com mão própria”, explica a chave para a subsistência: “O que tu pões no chão, o terreno dá”. “Cultiva, vai dando, vai tirando, se for muito, pode vender metade e aí já tem para comprar algumas coisas para casa.” Tem banana-pão, banana, cocos, criação de porcos, vai à pesca. O segredo é fazer de tudo um pouco, vai explicando. Na loja de artesanato, há cacaus talhados em madeira, caixas, máscaras africanas, ímanes, porta-chaves.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Despedimo-nos a correr. O barco já nos espera para uma volta ao ilhéu, passeio gratuito para quem fica alojado no Pestana Equador. É no embalo da ondulação que vemos a praia Café e a pequena praia da Bateria, com um mar azul-turquesa, transparente, a pisar-lhe a enseada de postal. “É a mais bonita mas de difícil acesso”, ouve-se. Há mais praias para explorar, grutas, pequenas baías emolduradas de azul e verde. Mas o calor e a falta de tempo vencem-nos desta vez. É que aos pés do bungalow temos piscina e praia e praia e piscina. Haverá melhor combinação para uma última tarde no paraíso?

Foto A praia da Bateria é “a mais bonita mas de difícil acesso”

A Fugas viajou a convite da Soltrópico, do grupo Pestana e da TAP