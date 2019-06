A curiosidade leva os turistas a Tchernobil. O que há nas ruínas da zona de exclusão?

Silenciosa, deserta, fantasma: durante trinta anos, estes adjectivos assentaram como uma luva à cidade de Pripiat. A explosão do reactor 4 da central nuclear de Tchernobil forçou 50 mil residentes de uma zona com mais de quatro mil quilómetros quadrados a largarem, de um momento para outro, tudo o que tinham.

Sem intervenção humana desde 1986, animais e plantas reconquistaram em força esta área na Ucrânia e na Bielorrússia. Mas, talvez, isso possa mudar em breve. O sucesso da minissérie norte-americana Chernobyl, que se estreou em Maio, tem levado a um aumento do número de turistas, que pretendem ver com os próprios olhos a zona fantasma retratada no pequeno ecrã.

O reactor 4 — agora coberto por uma estrutura de aço — é um dos locais mais procurados pelos visitantes que também aproveitam para visitar o famoso parque de diversões que alberga um carrossel e uma pista de carrinhos de choque enferrujados. A roda-gigante eternamente detida confere uma sensação de cenário pós-apocalíptico ao local, onde deambulam cães vadios e raposas.