Omissões na manutenção provocaram descarrilamento de comboio em Marco de Canaveses

Nada faria prever a destruição que ocorreria na tranquila estação de Marco de Canaveses na manhã do dia 4 de Fevereiro de 2018. O chefe de estação tinha concedido avanço à estação colateral de Livração e pedido avanço à estação seguinte, em Mosteiró, para um comboio de mercadorias que ali deveria passar sem efectuar paragem. Como mandam os regulamentos, esperou-o na plataforma da gare, com a bandeira em riste, para dar via livre ao maquinista.

Continuar a ler