Renzo Saravia é o primeiro reforço do FC Porto para a temporada 2019-20. O clube oficializou a contratação do lateral-direito de 25 anos na tarde deste sábado.

O internacional argentino assinou um contrato válido por quatro temporadas. Em declarações ao Porto Canal, Renzo mostrou alegria por passar a ser jogador dos “dragões": “É uma felicidade muito grande passar a fazer parte deste clube incrível.”

O defesa fez a formação no Belgrano, tendo passado as duas últimas épocas ao serviço do Racing, da Argentina. Saravia está, neste momento, em concentração com a selecção argentina, que se prepara para disputar a Copa América. Na última temporada, disputou 27 partidas oficiais pelo Racing.