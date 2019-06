Portugal e Espanha estudam candidatura conjunta ao Mundial de 2030

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vão estudar a possibilidade de organizarem conjuntamente o Mundial de 2030, revelou este sábado a FPF em comunicado.

“A Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol realizaram uma série de reuniões nas últimas semanas e confirmam que vão iniciar juntas um vasto processo de análise sobre a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta para a organização do Campeonato do Mundo de 2030”, pode ler-se na nota.

No mesmo comunicado, a FPF salienta que “os Governos dos dois países estão a par deste processo e serão obviamente cruciais nos próximos desenvolvimentos”.

Fonte da FPF destacou ainda que o presidente do organismo, Fernando Gomes, fixou como uma “linha vermelha intransponível” o facto de que não será construído “nem um estádio” para o evento, devendo ser aproveitado todo o investimento do Euro2004.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A intenção do Governo espanhol seria organizar este mundial a três, em conjunto com Portugal e Marrocos. Em Novembro do ano passado, o PÚBLICO escrevia que Pedro Sánchez teria proposto aos membros do executivo marroquino a organização do Campeonato do Mundo de futebol em 2030 entre os três países.

Portugal e Espanha já se tinham candidatado juntos à organização do Mundial de futebol 2018, que seria atribuído à Rússia. Portugal nunca organizou um Mundial de futebol. Espanha já foi anfitriã de um Campeonato do Mundo em 1982.