Oliveirense derrota Benfica no primeiro jogo da final

A Oliveirense venceu, na tarde deste sábado, o primeiro jogo da final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer em casa o Benfica, por 85-75, ganhando vantagem na eliminatória sobre os “encarnados”. Ao intervalo, a formação de Oliveira de Azeméis já vencia as “águias” por 15 pontos de vantagem (47-32). Depois de um primeiro período fortíssimo, os homens da casa nunca deixaram o Benfica aproximar-se no marcador, chegando mesmo a conseguir alargar a vantagem para os 24 pontos.

O norte-americano James Ellisor, com 25 pontos, foi o melhor marcador na equipa da casa. José Barbosa, com 14 pontos e nove assistências, esteve muito perto de conseguir o duplo-duplo. Travante Williams, que registou 13 pontos e seis ressaltos, completa o trio de destaque dos actuais campeões nacionais no primeiro encontro da final. Do lado do Benfica, o grande destaque foi o extremo Micah Downs, que com 31 pontos, foi não só o melhor marcador dos “encarnados”, mas também o jogador mais certeiro desta partida.

O segundo jogo desta série está marcado para as 17h da próxima segunda-feira, novamente em Oliveira de Azeméis. O terceiro e o quarto jogo disputam-se no pavilhão da Luz, em Lisboa, com o quinto e último jogo, se necessário, a jogar-se novamente no reduto da Oliveirense.