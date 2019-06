Um adeus com vitória

Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo bateram por 2-1 a forte equipa indiana de S.S.P. Chawrasia, vencedor de quatro torneios no European Tour, e de Gaganjeet Bhullar, campeão de nove títulos no Asian Tour. Portugal saiu na frente com 1 birdie no buraco 1, a Índia empatou com 1 birdie no 2. No último buraco, houve uma saída espetacular de Melo Gouveia, do tee montado em cima da piscina do The Oitavos Hotel, que deixou a bola muito perto da bandeira e “Figgy” fez o birdie-putt da vitória.

Portugal tinha perdido por 3-1 com a Inglaterra e por 2-1 com a Escócia, pelo que a vitória de 2-1 sobre a Índia só poderia eventualmente levar a seleção nacional aos quartos de final se a Escócia vencesse os seus três encontros.

No entanto, quando Inglaterra começou a vencer os dois primeiros buracos, percebeu-se logo que iria ser muito difícil e os ingleses Tom Lewis e Paul Lawrie vergaram os escoceses David Law e Stephen Gallacher por 2-1.

Os portugueses estavam a preparar-se para concluir o buraco 5 quando ouviram pelo sistema sonoro que já estavam eliminados devido à vitória inglesa. Mesmo assim não deixaram isso afetar-lhes a concentração e ganharam o último buraco.

Inglaterra ganhou assim o Grupo-A, seguida da Escócia, ambos os países com duas vitórias e uma derrota mas com Inglaterra a ganhar seis buracos em 18 e Escócia a ficar-se pelos cinco.

As duas seleções britânicas passaram aos quartos de final. Portugal assegurou o terceiro lugar e a Índia terminou no quarto e último posto desta “poule”.

“Entrámos melhor no segundo e no terceiro jogo, mas sabíamos que esta tarde, com a Índia, teríamos de ganhar por muitos buracos e que Inglaterra teria de perder com a Escócia para passarmos. As duas derrotas nos dois primeiros duelos ditaram o dia de hoje. Foi pena porque achei que o nosso jogo não estava tão mau, só que não aproveitámos bem as oportunidades que tivemos”, disse Ricardo Melo Gouveia.

“A Inglaterra connosco jogou muito bem, fez 4 pancadas abaixo do Par em seis buracos, um resultado difícil de bater, nós não entrámos bem nesse jogo e se calhar eles sentiram-se mais à vontade. A Escócia e a Índia eram matches ao nosso alcance. Com a Escócia tivemos um erro no buraco 5 (três putts) que nos custou caro. Mas acho que jogámos relativamente bem nos três ‘matches’. Estes confrontos de seis buracos decidem-se em pequenos detalhes. Temos muita pena de não estar a jogar cá amanhã e saímos daqui com um sabor amargo na boca. Tenho a certeza de que se jogássemos amanhã, ainda mais público viria amanhã. É pena, mas demos o nosso melhor e saímos de cabeça erguida com uma vitória sobre a Índia”, acrescentou Pedro Figueiredo.

Os quartos-de-final começam hoje às 11h35 com os seguintes embates: Inglaterra-Suécia, França- Itália, Tailândia-Escócia e Espanha-Austrália. Dos três jogadores de Ryder Cup presentes, só o galês Jamie Donaldson foi eliminado. O escocês Stephen Gallacher e o italiano Edoardo Molinari mantêm-se em prova, tal como o melhor asiático de sempre, o tailandês Thongchai Jaidee, que fez um hole-in-one no buraco 6, de 140 metros. As meias-finais jogam-se às 13h30 e 13h45; o encontro dos 3.º e 4.º lugares às 15h15 e a final às 15h25.

O GolfSixes Cascais está a ser transmitido em direto para todo o Mundo com grande destaque para o Reino Unido com sessões ininterruptas na Sky Sports e na BBC entre as 11 e as 17 horas. Em Portugal as transmissões estão a cargo da SportTV, parceira media do evento, mas houve também hoje uma reportagem no local da SIC Notícias.

O GolfSixes Cascais não é só desporto e ao ter entrada livre convida todos a vierem à Quinta da Marinha, ao Oitavos Dunes e ao The Oitavos Hotel viver um ambiente de música, com bandas e DJ’s, festas ao por do sol e atividades para crianças.

