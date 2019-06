“Os rapazes precisam de ver que as raparigas podem estar em posições de poder”

Num dos palcos da Feira do Livro de Lisboa, um grupo de alunas do 2.º ciclo que vai participar em Julho no campeonato mundial RoboCup, na Austrália, rodeia a autora de Ara, a Engenheira das Estrelas. Komal Singh é engenheira informática do Google e veio a Portugal apresentar o livro infantil que escreveu para incentivar as raparigas a sonhar com a programação.

Continuar a ler