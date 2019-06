Infarmed: comparticipação de leite adaptado para crianças alérgicas em fase de conclusão

Por semana, Sílvia Marques gasta 120 euros em latas de leite adaptado, que constituem 80% da alimentação do filho mais novo. Salvador tem 21 meses e é multi-alérgico. Não pode comer nada que contenha proteína do leite de vaca, glúten, ovo, nem uma série de outros alimentos. Salvador tem alergias severas, o que significa que caso ingira ou apenas contacte com os alimentos a que é alérgico (seja pelo toque ou pela inalação) pode entrar em choque anafiláctico. Se não for socorrido a tempo, pode morrer.

