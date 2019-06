Avaria em radar leva a cancelamento de voos no Aeroporto do Porto

Uma avaria num radar secundário do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, está a causar na manhã desta sexta-feira atrasos e cancelamentos de voos.

Contactada pelo PÚBLICO a ANA Aeroportos confirmou que “existem actualmente restrições no controlo de tráfego do Porto, assegurado pela NAV, que produzem constrangimentos na operação aeroportuária no aeroporto Francisco Sá Carneiro”.

Em comunicado, a NAV (Navegação Aérea de Portugal), entidade responsável por assegurar o tráfego aéreo do aeroporto, confirma a avaria mecânica e garante que o radar está neste momento a ser intervencionado.

“Sendo o aeroporto do Porto servido por várias fontes de vigilância redundantes, o serviço não foi interrompido. Por motivos de segurança a capacidade (número de voos) foi limitada, estando todo o sistema de vigilância a ser reconfigurado para, durante o dia de hoje, a capacidade normal ser reposta”, avança a NAV.

A entidade afirma ainda que os sistemas de vigilância associados aos serviços de controlo de tráfego aéreo fornecidos pela NAV são “redundantes”, o que permite garantir “os necessários níveis de segurança”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao consultar o site da ANA, é possível perceber que para já está cancelado um voo da TAP, com origem em Genebra, que deveria aterrar às 14h55 no Porto. Também um voo da Iberia, com origem em Madrid, que devia aterrar às 11h50 e um voo da EasyJet, com origem em Nantes, às 11h55, não conseguiram aterrar naquele aeroporto.

Já nas partidas, foram cancelados no total quatro voos no decorrer da manhã desta sexta-feira: um voo com destino a Amesterdão, previsto para as 12h20, um voo da Iberia com destino a Madrid, previsto para as 12h30, um voo da EasyJet com destino a Nantes, com partida prevista para as 12h35 e, por último, um voo da TAP com destino a Lisboa agendado para as 11h55.

Por motivos relacionados com esta avaria no aeroporto Francisco Sá Carneiro, a visita do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, ao Hospital de Braga e ao IPO do Porto que estava agendada para esta sexta-feira teve de ser cancelada. “Esta visita será reagendada para o dia 13 de Junho”, informa o gabinete do Ministério da Saúde em comunicado.