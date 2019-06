Na hora do adeus

1. A crise da direita já é oficial. Assim anunciou o Presidente da República a semana passada. No meu livro A Direita Portuguesa, Da Frustração à Decomposição, que reúne as minhas crónicas nos jornais portugueses no período 2004-2018, insisto que ela vem de muito antes. Mas fico contente que, em 2019, exista finalmente um consenso geral sobre o tema. Pena ter levado tanto tempo.

