PSD, CDS, PCP e BE exigem explicações de Constâncio. PS em silêncio

Depois de o PSD já ter pedido, ao início da manhã desta sexta-feira, uma nova audição de Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal a propósito da “falta de memória” sobre o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) a José Berardo, PCP e BE vieram pedir as actas do Banco de Portugal em que foram discutidas as operações de capital com vista a adquirir capital noutras instituições bancárias. O CDS-PP considera que o caso é “gravíssimo” e acrescenta ainda uma outra iniciativa: a comissão de inquérito à CGD terá de analisar se envia as declarações de Vítor Constâncio para o Ministério Público. Dos partidos com assento parlamentar, só o PS ainda não se pronunciou.

Como o PÚBLICO noticia na edição desta sexta-feira, o ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, omitiu dos deputados portugueses que, em 2007, enquanto governador do Banco de Portugal (BdP), autorizou José Berardo a ir levantar 350 milhões de euros junto da CGD, para comprar acções do banco rival, o BCP. O dado coloca em causa o depoimento de 28 de Março deste ano do próprio Vítor Constâncio.

“A confirmar-se esta informação, o caso é gravíssimo. Já sabíamos que a supervisão de Vítor Constâncio era um enorme falhanço”, apontou Cecília Meireles, vice-presidente da bancada do CDS, em declarações ao PÚBLICO. A deputada considera que a comissão parlamentar de inquérito à CGD deve analisar a possibilidade de enviar as declarações do ex-governador do Banco de Portugal, a 28 de Março deste ano, para o Ministério Público, tendo em conta o fórum onde o depoimento foi feito. Para Cecília Meireles, é preciso tirar consequências desta situação, apesar de o CDS não se opor a uma nova audição.

O deputado comunista Duarte Alves anunciou que o PCP vai pedir ao Banco de Portugal todas as actas do Conselho de Administração do regulador em que estiveram em causa operações deste género não só da CGD como de outras instituições. “A confirmarem-se as informações, o que Vítor Constâncio disse na primeira audição não corresponde à verdade”, afirmou, mostrando intenção de pedir uma nova audição ao ex-governador.

Para a deputada bloquista Mariana Mortágua, a informação de que o Banco de Portugal, liderado por Constâncio teria analisado o pedido de empréstimo de José Berardo, mostra que há “uma conivência com práticas bancárias irresponsáveis”. Mariana Mortágua refere que Vítor Constâncio disse “não ter nada a ver com a supervisão” e que isso é “simplesmente falso”. A análise do pedido de empréstimo para comprar acções do BCP numa reunião extraordinária do Conselho de Administração “só vem tornar mais claro que era impossível Vítor Constâncio não soubesse o que se estava a passar”. O BE vai também pedir o acesso às actas do Banco de Portugal e uma nova audição ao ex-governador.

Esta é também a iniciativa que o social-democrata Duarte Pacheco propõe. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado considerou que é preciso “reavivar a memória” de Vítor Constâncio e que por isso será chamado novamente a depor.