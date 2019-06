Isabel Oneto: Voto antecipado terá “espaços com outra dimensão”

A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, faz um balanço positivo da forma como correram as eleições europeias. Reconhece que o recenseamento dos emigrantes pelo cartão do cidadão aumentou a abstenção, mas lembra que esses portugueses têm direito a contar para o universo eleitoral. Elogia as autarquias na forma como se aplicaram nas alterações ao recenseamento pelo cartão do cidadão e frisa que não houve notícias de problemas. Promete ajustamentos de organização para melhorar o voto antecipado. E sublinha a importância do projecto-piloto do voto electrónico, garantindo a confidencialidade, que espera a Assembleia venha a adoptar para legislar sobre ele.

