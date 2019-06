Eles sabem o que querem ouvir no Nos Primavera Sound. Cantar? É outra história

Rosalía. Stereolab. J Balvin. Solange. O que mais queres ouvir no Nos Primavera Sound? A resposta está na ponta da língua; a música… nem tanto. Mas depois de repetidos “nãos” e pedidos de auxílio aos amigos, lá se afinam as vozes — ainda a medo e entre gargalhadas. Ouve-se, por exemplo, Con Altura, o hit de Rosalía (há quem lhe chame “rainha do mundo”) e J Balvin, o colombiano que, esta sexta-feira, 7 de Junho, leva o reaggaeton ao Porto; ou Cranes in The Sky, de Solange. Quando as letras em castelhano — que nesta edição conquistou terreno — atraiçoam a cantoria ou “é quase tudo instrumental”, recorre-se ao trauteio.

Apesar da chuva que se fez anunciar na hora de abertura das portas do recinto, o público — dividido entre pessoas embrulhadas em capas de chuva, outras despidas de casacos — sabia ao que ia. Esta sexta-feira, com alguns desejos já realizados, depois dos concertos de Setereolab e Solange, que esta quinta-feira subiram ao palco, o festival prossegue com Aldous Harding, Courtney Barnett, J Balvin, James Blake, Mura Masa, Fucked Up, Interpol, Branko, Nubya Garcia, Sons of Kesmet, Sophie ou JpegMafia. Do rock ao reggaeton, hip-hop ou electrónica: opções não faltam. E há mais desejos por cumprir. Que se aqueçam as vozes.