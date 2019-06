Ser Voluntário… na Elo Social

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: Por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Deficiência mental

A Elo Social – Associação para a Integração e Apoio ao Deficiente Jovem e Adulto é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sediada em Lisboa vocacionada para o apoio às pessoas portadoras de deficiência mental, nos vectores de formação, emprego, apoio ocupacional e apoio residencial, tendo como grande objectivo promover a sua integração social e qualidade de vida.

Como respostas sociais, a Elo Social tem um Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) e um Centro de Emprego Protegido e um Lar Residencial. O CAO trata-se de uma valência da instituição de apoio terapêutico, pedagógico e assistencial às pessoas com deficiência que não possuam capacidade de execução de um trabalho com carácter produtivo. O Centro de Emprego Protegido é constituído por um conjunto de unidades de prestação de serviços à comunidade e tem por objectivo assegurar condições que permitam às pessoas com deficiência sem oportunidade de integração no mercado aberto de trabalho o desempenho de uma actividade produtiva e, sempre que possível, a transição para o mercado de emprego normal.

Elo Social Site

Facebook

218 540 360

[email protected]

Por fim, o Lar Residencial surge como um serviço de apoio às pessoas com deficiência e suas famílias, com uma função supletiva e não substitutiva, com vista à sua maior autonomia afectiva, pessoal e social.

Qual o impacto da Elo Social?

Presentemente responde a 108 pessoas com deficiência intelectual e emprega 35 pessoas com deficiência intelectual ligeira no Centro de Emprego Protegido. Presta serviços nas áreas de jardinagem, lavandaria, estofamento, carpintaria e embalamento de talheres para aviação.

Como podes ajudar?

Num serviço complementar ao dos profissionais, tendo em vista a melhoria no atendimento e a promoção da qualidade de vida dos clientes da Elo Social, foram identificadas as seguintes necessidades correntes ao longo do ano, a atribuir ao Serviço de Voluntariado:

Centro de Emprego Protegido: organização, dinamização e monitorização de actividades socioculturais e desportivas;

Centro de Actividades Ocupacionais: apoio à integração social dos utentes (saídas para a comunidade, idas ao café, passeios…);

Lar Residencial: animação e dinamização dos finais de tarde no bar (das 17h às 19h); apoio nas saídas ao exterior, individualmente ou em pequenos grupos, ao final da tarde e fins-de-semana; animação e dinamização dos fins-de-semana, no espaço de bar, ginásio; condução de viaturas nos fins-de-semana.

Quando precisam de ti?

A disponibilidade deve ser vista junto da Elo Social.