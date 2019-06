Olivença adere à UCCLA

Tudo se encontrava mais ou menos decidido desde finais de 2018, mas é sempre de assinalar um feliz desenlace. Olivença, a quase mítica cidade que tantas paixões desperta, pediu para aderir à UCCLA (União de Cidades Capitais de Língua Portuguesa), e na sua 35.ª Cimeira, a 27 de Maio de 2019, e por unanimidade, a sua adesão foi aceite. Deste modo, Olivença, na pessoa de Eduardo Naharro Macías-Machado, acompanhado por Joaquín Fuentes Becerra, em representação da câmara de Olivença, tomou o seu lugar na assembleia com um estatuto semelhante ao de Macau, entre cidades como Lisboa, Brasília, Luanda, e outras capitais, cidades emblemáticas, e instituições.

Este passo significa, para além de quaisquer polémicas territoriais ou soberanistas, alheias ao espírito deste Fórum, o reconhecimento da Cultura e da História portuguesas de Olivença, não sendo de desprezar a abertura de muitos outros laços, de vários tipos, incluindo os económicos. Cabe agora, mais do que a Olivença, um importante papel a Portugal e ao mundo lusófono. Valorizar a participação oliventina, integrá-la nos planos do mundo lusófono, e, sem condições, valorizar Olivença e as suas gentes. Que todos tenham consciência das suas responsabilidades!

Carlos Luna, Estremoz

O que é ser ecologista em Portugal?

Em Portugal só agora, verdadeiramente, se fala de ecologia, após a eleição para o Parlamento Europeu de um deputado do PAN. Antes disso, havia um partido que se dizia verde, mas que ninguém levava a sério e os partidos tradicionais nunca trouxeram o problema para a barra das discussões. Entretanto, apareceu o partido Livre, do Rui Tavares, que se proclama ecologista, mas que não tem merecido a atenção dos portugueses por não ter a visibilidade que uma representação parlamentar lhe daria. São duas abordagens diferentes da ecologia embora irmanadas pelos mesmos objectivos. O PAN emergiu da protecção animal e de uma espiritualidade budista e foi evoluindo para uma visão mais alargada, não deixando, contudo, a sua base mais radical; o Livre vem de uma visão mais cientifica, condizente com os Verdes Europeus, mais preocupado com as políticas económicas e sociais e menos com as pequenas causas controversas dos costumes - alimentares ou outros - e das medicinas ditas alternativas. Era bom, para o esclarecimento do eleitorado ecologista, que estas duas facetas da abordagem da ecologia fossem conhecidas.

José Carlos Palha, Gaia