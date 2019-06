Sobre uma torre na Almirante Reis

Desperdiçar a oportunidade de construir uma torre no quarteirão da Portugália na Av. Almirante Reis representaria a manutenção do predomínio das marcas do “Estado Novo” nesse eixo da cidade, como a torre do Areeiro e a Fonte Luminosa na Alameda Afonso Henriques. Seria a perpetuação da subalternidade da zona, marcada por um desinspirado conservadorismo caseiro, pela massificação da densidade e planura de vistas.

Ponhamos o exemplo da Praça de Londres. Pergunto ao leitor – O que é que acha da “torre” do Ministério do Trabalho e Segurança Social [1]? Provavelmente concordará comigo, não é nada de especial; não é classificada, não vem mencionada em qualquer guia (salvo para quem tenha assuntos de Trabalho a tratar). Prima pela desintegração com o restante conjunto da Praça de Londres, onde sobressaem as torres com luso-germânicos telhados bicudos sobre uma frente conservadora e a objetal presença da Igreja S. João de Deus no mesmo estilo. O contraste não podia ter sido maior, acintoso até, por certo viabilizado à boleia de alguma momentânea abertura do regime ou da câmara. O meu ponto é que, embora não merecendo referência especial, embora completamente descaracterizador do conjunto anterior, a Praça de Londres ficaria muito mais pobre e monótona se lá não estivesse a dita torre do Ministério do Trabalho; além de que serviria a muito menos gente. É isso que se pretende para a Almirante Reis?

Vejamos outro exemplo, o do Parque Eduardo VII e as suas envolventes urbanas da Av. Castilho e da Av. Sidónio Pais. Esta última serve lindamente para mostrar um conjunto homogéneo do conservador estilo “português suave”, com as suas características positivas e negativas. Mas o que seria de nós e da cidade se a réplica na Av. Castilho, do outro lado do Parque, se tivesse pautado pela mesma uniformidade, privando-nos de tantos e tão variados casos interessantes como o Ritz, para seguir a monótona cartilha de uns iluminados? A riqueza da Castilho está na diversidade e vai muito para além da suave pendente orientada ao rio e ao Sul. O leitor experimente descer uma e outra e veja em qual melhor se reconcilia com a cidade, em qual mais se enfada e diverte. Dispensemos a unanimidade, mas pretender-se-á semelhante cercear da diversidade na Almirante Reis?

O universo dos edifícios e quarteirões da Almirante Reis é rico, vasto e indiscutivelmente merecedor da melhor atenção. Mas na paleta dos bons serviços à cidade, os “prédios de rendimento” desta zona estão entre os mais cinzentos do burgo. Na cidade, os prédios e as pessoas partilham características comuns, a felicidade de uns e outros decorre do respeito pelos antepassados, tanto como da autonomia e independência de cada um. Cada geração ficará marcada pela forma como viveu o seu tempo e soube criar e aproveitar oportunidades. Perpetuar o indiferenciado anterior, além de desperdício será uma ilusão, com sabor a desvalorização, que é o que tem acontecido e agora se esboça contrariar.

Além disso, está por provar que uma torre ofenda ou diminua o espírito de um local. Acaso as torres de Picoas beliscam o Ventura Terra do Liceu Camões ou mesmo da Maternidade Alfredo da Costa? Ficaria a Casa Museu Anastácio Gonçalves/Atelier Malhoa [2] a ganhar se em vez das três atuais vizinhas torres, ficasse ao lado do pesadão Fórum Picoas? Acaso o estuário do Tejo sai desvalorizado pelas torres da Ponte 25 de Abril? Acaso as esplêndidas gruas prejudicam as frentes ribeirinhas dos portos? Sim, é verdade, a torre Eiffel mudou a paisagem de Paris, mas alguém hoje concebe sem ela a “cidade luz”?

A densificação é da natureza da cidade e, sob pena de definhar, ou se faz crescendo na vertical ou na horizontal [3]. Havendo condições para pontuar uma grande intervenção, prefiro a esbelteza de uma torre à densidade de um pudim. Revê-se a zona na horizontalidade do Mercado de Arroios? Não seria preferível um pouco da desenvoltura, arejamento e luminosidade do Mercado do Bom Sucesso, no Porto?

Para os lados do Chile, mais do que o contrário, houve demasiada dispensa de arte e engenho no investimento corrente em prédios de rendimento [4]. Por outras palavras, houve construção, mas não arquitetura. A ter havido rendimento foi mais para os próprios do que para a cidade. Ora não havendo forma de a cidade se renovar sem a criação de mais-valias, a única coisa que se pode exigir é que às mais-valias económicas se juntem mais-valias culturais, sociais e ambientais, como parece ser o caso agora em apreço.

Por outro lado, a defesa da cidade não passa por não deixar entrar mais ninguém, mas justamente pelo contrário, oferecer alternativas, assegurar a renovação, preferir um leque de opções em vez de becos sem saída, forçando todos os outros às preferências dos instalados. O direito à cidade é para todos ou apenas para os que já lá habitam? Dá que pensar se nos revemos na pele dos mouros que não queriam deixar entrar ou na de Egas Moniz que abriu a porta a alternativas servindo mais gente.

Conheci uma família modesta que anualmente, num dia de festa, iam comer um bife à Portugália. Eram tudo menos diletantes. O desafio consiste no que poderá contribuir para que o maior número de pessoas se desloque e utilize frequentemente o local, por estas ou outras boas razões.

[1] Autoria (a confirmar) do Arq. Sérgio Gomes, que colaborou com Porfírio Pardal Monteiro e a ele sucedeu lecionando Arquitetura no curso de Eng. Civil no IST.

[2] 1904, Arq. Norte Júnior

[3] O atual sucesso da Duque d’Ávila só foi possível após a tremenda densificação do subsolo, com o tremendamente prestável Metro

[4] A falta de árvores e de espaços verdes mostra a desatenção e conivência da câmara neste panorama

