Discoveries Awards vai premiar viajantes com um ano a viajar em Portugal

Estão abertas as candidaturas ao prémio Via Verde para obras de literatura digital, fotografia e vídeo sobre viagens em Portugal.

O programa Viagens & Vantagens, para fidelização de Clientes Via Verde, renovou e alargou a aposta iniciada em 2018, com a primeira edição do prémio para blogues de viagens. Em 2019, em parceria com a Óbidos Criativa, o desafio foi aberto também a obras de literatura digital, de fotografia e vídeo, sobre turismo de viagens, em Portugal e em português.

O vencedor de cada categoria (Literatura digital, Fotografia e Vídeo) vai receber como oferta um ano a viajar em Portugal, com benefício de 12 programas de lazer do programa Viagens & Vantagens, que podem ser escolhidos pelo vencedor, no valor máximo de 100 euros, cada. Adicionalmente, os vencedores vão ainda receber o selo digital de vencedor do Discoveries Awards da Via Verde, para os seus sites, e vão poder exibir os seus trabalhos no espaço de exposição, durante a edição do Festival Latitudes 2020.

O prazo para envio de candidaturas termina no dia 15 de Julho de 2019 e são elegíveis apenas trabalhos publicados entre os dias 1 de Julho de 2018 e 15 de Julho de 2019.

Os vencedores da presente edição serão divulgados durante a edição do Festival FOLIO, em Outubro, na vila de Óbidos.

Os interessados poderão aceder ao regulamento e a outras informações, através da página dedicada aos Discoveries Awards, no site da Via Verde