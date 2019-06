Sonae Sierra anuncia fusão com Aliansce e cria maior operador de centros comerciais do Brasil

A Sonae Sierra Brasil chegou a acordo para a fusão com a brasileira Aliansce e a operação vai dar origem ao maior operador de centros comerciais do Brasil, de acordo com informação enviada ao mercado. “A Sonae SGPS informa que a Sonae Sierra Brasil chegou a acordo para a fusão com a Aliansce Shopping Centres”, indica um comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O documento acrescenta que “a transacção permitirá criar o maior operador de centros comerciais do Brasil, com 1,4 milhões de m2 de ABL [área bruta locável] sob gestão, através da combinação de dois portefólios complementares com um total de 40 centros comerciais”.

A Sonae adianta que “a entidade combinada, liderada por uma experiente equipa de gestão, estará bem posicionada para aproveitar as características atractivas do mercado e capturar as sinergias estimadas”.

O grupo português acrescenta que “a transacção está alinhada com a estratégia de gestão activa de portefólio da Sonae, reforçando a sua posição de liderança no sector de centros comerciais e fortalecendo a sua presença internacional”.

De acordo com a informação enviada à CMVM, os accionistas da Aliansce irão deter “67,9% do capital social total e votante da Companhia Combinada”, enquanto os accionistas da Sonae Sierra ficarão com 32,1% do capital. Segundo O Globo, a nova empresa vai chamar-se Aliansce Sonae Shopping Centres e terá sob gestão 29 centros comerciais próprios e 11 administrados.

Em 23 de Março, a Sonae (proprietária do PÚBLICO) informou o mercado que a Sonae Sierra Brasil tinha “um memorando de entendimento não vinculante” com a brasileira Aliansce que poderia levar a uma eventual fusão entre as empresas.

O comunicado foi divulgado depois de uma notícia na imprensa brasileira que dava como quase fechado o acordo para a fusão entre as duas empresas administradoras de centros comerciais portuguesa e brasileira.