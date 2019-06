Inspectores do fisco denunciam “caça às bruxas” para condicionar investigações

Depois de a imprensa ventilar a criação de uma alegada “equipa secreta” de investigação criminal com uma actuação à margem da lei no Porto, o presidente Associação Sindical dos Profissionais da Inspecção Tributária e Aduaneira (APIT), Nuno Barroso, vem a terreiro rejeitar existir qualquer secretismo à volta da existência deste núcleo de investigação na Direcção de Finanças do Porto. E olhando para o ambiente das últimas semanas, fala na existência de uma “caça às bruxas” destinada a condicionar o trabalho de investigação realizado pelo fisco com o Ministério Público.

Para Nuno Barroso, há uma “intenção de quem teme pelos resultados da inspecção tributária no combate à fraude e evasão de condicionar os trabalhadores da autoridade tributária”. A reacção surge no dia em que o semanário O Jornal Económico fala na existência de uma alegada “equipa secreta” de investigação no Porto cuja actuação está a ser alvo de uma auditoria interna para se verificar se os trabalhadores têm actuando, ou não, à margem da lei. Segundo o semanário, a Direcção de Finanças do Porto criou uma “equipa de investigação criminal que, sem ordens de serviço escritas, faz vigilâncias, seguimentos e recolha de material fotográfico de suspeitos de crimes fiscais”.

O presidente da APIT afirma que a equipa do Porto “não é secreta” e o mesmo que disse, em abstracto, à TSF o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), António Mendonça Mendes, ao afirmar que “não há equipas secretas” no fisco.

Em declarações à rádio, Mendonça Mendes explicou na manhã desta sexta-feira: “Não há equipas secretas dentro da autoridade tributária. Temos um enquadramento legal que permite a criação de equipas para os mais diversos fins. É importante que se saiba que a autoridade tributária, nos termos da lei, participa e acompanha as investigações criminais sob a direcção do Ministério Público”.

A AT é um Órgão de Polícia Criminal (OPC) quando coadjuva o Ministério Público em processos de investigação criminal. Essa competência acontece por delegação, em cascata; os funcionários não são um OPC, exercem essa função por delegação de competências, quando o Ministério Público delega esse papel no fisco.

O secretário de Mendonça Mendes confirmou que ter sido aberta uma auditoria interna e pede para não serem retiradas conclusões antes de se conhecerem os resultados. “Parece-me avisado em todas as circunstâncias que nós possamos deixar, com tranquilidade, as auditorias e os mecanismos de controlo interno funcionarem e tirar as suas conclusões de maneira fundamentada”, vincou, afirmando ainda que o fisco não é uma polícia fiscal.

Um pedido à direcção da AT

Por sua vez, Nuno Barroso diz que a equipa, para existir, tem de ser aprovada hierarquicamente e que ela existe de acordo com a estrutura orgânica e que actua em funções de uma delegação de competências. “Não há nada de secretismo na criação desta equipa”.

“Quanto à actuação, [é] dirigida a processos de inquérito delegados pelo Ministério Público”, afirma o presidente da associação sindical, recordando que o fisco, enquanto OPC, tem deveres acrescidos, seja de confidencialidade, seja de actuação. O líder da APIT disse que desconhecia a existência da auditoria.

Depois da controversa operação stop para cobrar dívidas fiscais e penhorar automóveis — que era uma operação de cobrança e não uma acção de inspecção tributária —​, Nuno Barroso diz que há uma tentativa de “enxovalhar a AT” e de “condicionar os trabalhadores”.

Tal como fizera quando surgiu a polémica em torno da Acção sobre Rodas, Barroso insiste que o Governo e a direcção da autoridade tributária, liderada por Helena Borges, “têm de vir a público defender” os trabalhadores do fisco, algo que a própria APIT já exigira num duro comunicado emitido no início desta semana.

Aí, dizia a APIT depois do episódio em Valongo: “O Governo (através do SEAF e do Ministro das Finanças), e muito mais tarde a direcção da AT, agindo numa espécie de controlo de danos da sua imagem, vieram diminuir a autoridade e a autonomia operacional da AT, e, de uma forma óbvia, até porque ao arrepio de qualquer responsabilidade real, procurar “amordaçar” aquilo que constitui a acção externa da inspecção tributária, que nos últimos anos tem (reconhecidamente) correspondido a uma acção proporcional e respeitadora dos direitos e garantidas dos contribuintes, agindo com a licitude determinada na Lei, cumprindo com as suas obrigações de defesa da Sociedade e do Estado”.

Para a associação, “o infeliz espectáculo montado, com relevo para as redes sociais, e para a actuação de diferentes comentadoras e comentadores, permitiram-nos perceber que por muito que esta Associação Sindical se desdobrasse em contactos na comunicação social na defesa dos Trabalhadores e na protecção da execução das suas funções, o que ao ‘circo mediático’ interessava era aproveitar o momento para exigir uma redução ou mesmo paralisação da intervenção da AT, tornando impossível a sua execução (o que foi momentaneamente conseguido)”.

O caso, somado à operação stop em Valongo, levou entretanto o CDS-PP a pedir uma audição com carácter de urgência do secretário de Estado para o governante explicar a actuação do fisco.