Direito de Rectificação

“Salgado condenado por actos dolosos de gestão danosa no BES”, publicado na edição online a 8 de Maio e na edição impressa a 9 de Maio de 2019

1. O Público publicou, em 8 e 9 de maio de 2019, uma notícia na qual se refere, nomeadamente, ter o Tribunal da Relação de Lisboa, a 2 de maio, confirmado a sentença proferida pelo tribunal de primeira instância, de Santarém, que tinha acompanhado a decisão do Banco de Portugal de aplicar uma sanção ao ex-presidente do BES (Ricardo Salgado) “[...] e ao seu ex-administrador financeiro (CFO), Amílcar Morais Pires, por actos de gestão ruinosa no quadro das funções que desempenharam na instituição financeira, agora denominada Novo Banco.

2. Em pelo menos mais duas passagens da mesma notícia diz-se novamente ter Amílcar Morais Pires (à semelhança de Ricardo Salgado) sido condenado por atos de gestão ruinosa.

3. Ora, tais afirmações não são verdadeiras, pois não só o Dr. Amílcar Morais Pires não foi condenado, nem pelo Tribunal de Santarém, nem pelo Tribunal da Relação de Lisboa, por atos de gestão ruinosa, como tais atos não lhe foram sequer antes imputados, seja pelo Banco de Portugal, seja pelo Ministério Público.

4. O Dr. Amílcar Morais Pires apenas foi condenado (em termos, de resto, com os quais não se conforma), em processo contraordenacional, por omissão na implementação “de sistemas de informação e comunicação adequados” e por omissão na implementação “de um sistema de gestão de riscos sólido, eficaz e consistente, no que concerne à atividade de colocação de produtos emitidos por terceiros “, nos termos da alínea m) do artigo 210.° do RGICSF, como contraordenação que a lei considera ser não especialmente grave.

5. Esta realidade jurídica e factual em nenhum sentido se reconduz a, ou confunde com “atos de gestão ruinosa “, que, nos termos legais, constitui a prática, pelos detentores de participações qualificadas, de atos que impeçam ou dificultem, de forma grave, uma gestão sã e prudente da entidade em causa [alínea 1) do artigo 211.° do RGICSFJ – contraordenação esta, por um lado, que a lei considera especialmente grave e, por outro lado, pela qual só Ricardo Salgado foi sancionado.

6. Há ainda que referir que, contrariamente ao que antes decidira o Banco de Portugal, os Tribunais consideraram que o Dr. Amílcar Morais Pires, quanto às referidas omissões, não agiu com dolo direto mas apenas com dolo eventual.

O Dr. Amílcar Morais Pires portanto não foi condenado por quaisquer ações com dolo direto, mas apenas por meras omissões e só com dolo eventual.

O Dr. Amílcar Morais Pires não pode aceitar que lhe imputem publicamente aquilo que não fez e pelo que não foi, em nenhum momento, condenado.

Em todo o caso, foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional da decisão do Tribunal da Relação, recurso esse que, em 23.05.2019, foi já admitido.

Raul Soares da Veiga (advogado e mandatário de Amílcar Morais Pires)