Jogos com História: O grito do Ipiranga de uma geração

A 7 de Setembro de 1822, o famoso Grito do Ipiranga, quando o regente D. Pedro gritou “Independência ou Morte!”, simbolizou a emancipação do Brasil. E em 1972, 150 anos depois, o gigante sul-americano decidiu comemorar esse momento com um grande torneio de futebol. A Taça da Independência, ou Minicopa, juntou 20 equipas durante um mês e, na final, o Brasil, já sem Pelé, bateu Portugal, ainda com Eusébio, por 1-0.

O tricampeão mundial parecia lançado para continuar a sua era dourada, depois da magia do Mundial de 1970. E Portugal prometia levantar a cabeça após três falhanços nas qualificações que se seguiam ao brilharete de 1966. Nada disto se confirmou.

Mas lá iremos. Por enquanto, pousemos o nosso olhar nestas duas equipas que se preparam para pisar o relvado do Maracanã, a 9 de Julho de 1972. É um domingo, mais de 99.000 pessoas nas bancadas. Na Taça da Independência, o Brasil joga em casa e defronta a sua antiga potência colonizadora – simbolicamente, este é o jogo perfeito. Mas não deixa de ser um duelo de Golias contra David.

De um lado, o recém-coroado tricampeão mundial, a equipa que parecia destinada a estabelecer uma nova hegemonia planetária. A Taça Jules Rimet rumara ao Rio de Janeiro de forma definitiva – pelo menos era essa a ideia, mas acabou por ser roubada em 1983 e nunca mais se soube dela. O “rei” Pelé é que já não estava lá: retirara-se em Julho do ano anterior com o seu terceiro ceptro, deixando vago o trono mundial e um ponto de interrogação sobre o que valeria a “canarinha” sem ele. Só que, mesmo sem Pelé, havia Tostão, Paulo César, Jairzinho, Rivelino…

Do outro lado, Eusébio ainda era a figura de proa de uma selecção que encantara no Mundial de 1966, em Inglaterra, mas que falhara os apuramentos para os Europeus de 1968 e 72 e para o Mundial de 1970. Aos poucos “Magriços” sobreviventes da saga inglesa juntava-se uma nova vaga de talentos, como Humberto Coelho, Toni, Jordão ou Nené. A boa campanha no Brasil reacendeu as esperanças de regresso à ribalta, mas, afinal, foi preciso esperar até 1984, no Europeu de França, para Portugal voltar a pisar os grandes palcos. Quanto ao Brasil, a desilusão foi ainda maior e o quarto título mundial ficou adiado para 1994, 24 anos depois do “tri”…

Um mês de futebol

Os tempos eram outros e o prestígio do Brasil permitiu que a Confederação Brasileira de Futebol avançasse com um plano ambicioso: comemorar os 150 anos de independência com um torneio que juntava 20 equipas: a selecção da casa, nove equipas da América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), sete europeias (Checoslováquia, Escócia, França, Irlanda, Jugoslávia, Portugal e URSS), uma asiática (Irão) e dois colectivos representando confederações (África e CONCACAF). No total, 13 estádios, em 12 cidades, receberam 44 jogos durante um mês de competição, de 11 de Junho a 9 de Julho.

Portugal “varreu” a primeira fase com triunfos sobre Equador (3-0), Irão (3-0), Chile (4-1) e Irlanda (2-1) – entre os 12 golos apontados, contavam-se um de Fernando Peres, dois de Nené, outros dois de Humberto Coelho, três de Eusébio e quatro de Dinis, que ainda marcaria mais um para se sagrar o melhor artilheiro português no torneio. Eusébio acabou com quatro golos e também marcaram Adolfo, Jaime Graça e Jordão. Na segunda fase, triunfos sobre a Argentina (3-1) e a URSS (1-0), mais o empate (1-1) frente ao Uruguai garantiram a Portugal a presença na final.

O Brasil, isento da primeira fase, só tinha disputado três jogos: depois do empate inaugural (0-0) com a Checoslováquia, bateu a Jugoslávia (3-0) e a Escócia (1-0) para chegar ao Maracanã. Jairzinho e Leivinha fizeram dois golos cada.

Rezam as crónicas que a final foi amplamente dominada pela selecção “canarinha”, que criou várias oportunidades mas só conseguiu marcar a um minuto do fim. Rivelino cobrou um livre lateral levantando suavemente de pé esquerdo para a pequena área, onde Jairzinho apareceu de rompante para cabecear, antecipando-se aos defesas e ao guarda-redes José Henrique. O Brasil fazia a festa, os portugueses regressavam a casa, apesar de tudo, com boas recordações.

O seleccionador José Augusto levou para o Brasil 20 jogadores: os guarda-redes José Henrique, Damas e Mourinho Félix (pai de José Mourinho e que teve, neste torneio, a sua única internacionalização); os defesas Artur, Humberto Coelho, Messias, Murça, Laranjeira e Adolfo; os médios Jaime Graça, Toni, Matine e Fernando Peres; e os avançados Chico, Abel, Nené, Eusébio, Artur Jorge, Dinis e Jordão. Para muitos desta geração, a Minicopa 1972 representou o ponto mais alto da sua carreira pela equipa das quinas. No Brasil, eles soltaram o seu grito do Ipiranga.