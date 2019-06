França arranca Mundial feminino com goleada sobre a Coreia do Sul

A selecção francesa de futebol estreou-se nesta sexta-feira no Mundial feminino com uma goleada por 4-0 sobre a Coreia do Sul, em jogo da primeira jornada do grupo A, disputado no Parque dos Príncipes, em Paris.

As anfitriãs do torneio, consideradas uma das favoritas à conquista do título, foram claramente superiores à equipa asiática, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 3-0.

A equipa gaulesa adiantou-se cedo no marcador, logo aos nove minutos, através de Eugénie Le Sommer, tendo Wendie Renard, aos 35’ e 45'+2’, de cabeça, colocado as francesas a vencer por 3-0, enquanto Amandine Henry (85') fechou a contagem.

O Mundial feminino iniciou-se nesta sexta-feira e decorre em França até 7 de Julho.