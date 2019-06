FC Porto condenado no caso dos e-mails. Todo o material terá de ser entregue ao Benfica

O FC Porto foi condenado no caso dos e-mails contra o Benfica, confirmou o PÚBLICO junto de fonte próxima do processo. Os “encarnados” pediam uma indemnização de 17 milhões por danos alegadamente causados pela divulgação da correspondência electrónica no programa Universo Porto, no entanto o FC Porto terá de pagar apenas cerca de dois milhões de euros.

O PÚBLICO apurou que, para além do Porto SAD, também o FC Porto, Porto Canal e Francisco J. Marques, director de comunicação dos portistas, ​ foram condenados – e já todos foram notificados. Terão agora de entregar todo o material que tiverem em sua posse (nomeadamente os e-mails em causa) e estão proibidos de os divulgar.

Para esta manhã, às 11h, está agendada uma conferência de imprensa sobre a decisão, onde estará presente o juiz Presidente da Comarca do Porto, José António Cunha Rodrigues.

No centro do processo estão as denúncias feitas de forma sistemática pelo director de comunicação do FC Porto, através do Porto Canal, que davam conta de uma alegada tentativa do Benfica de influenciar as classificações dos árbitros, com base numa complexa rede de contactos.

Os e-mails que foram revelados a 6 de Junho de 2017 davam conta de uma conversa entre Adão Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Braga, e Pedro Guerra, director de conteúdos da Benfica TV e comentador da TVI. Para Francisco J. Marques​, os e-mails comprovam a existência de uma alegado “esquema de corrupção [na arbitragem] para beneficiar o Benfica”.

O interesse público das revelações feitas pelos e-mails foi a estratégia usada pelos advogados que representam os “dragões” para a defesa da divulgação da correspondência electrónica.