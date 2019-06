Eden Hazard é reforço do Real Madrid

O Real Madrid anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com o Chelsea para a contratação de Eden Hazard. O futebolista internacional belga assinou contrato com o clube da capital espanhola para as próximas cinco temporadas: Junho de 2024.

O jogador será apresentado no estádio Santiago Bernabéu na próxima quinta-feira, 13 de Junho, depois de realizar exames médicos.

Hazard é o terceiro reforço sonante do Real Madrid, novamente ao comando técnico de Zidane. Éder Militão foi adquirido ao FC Porto, por 50 milhões de euros, e Luka Jovic aos alemães do Eintracht Frankfurt, por 60 milhões de euros. Os valores da transferência não são divulgados pelo Real Madrid, mas segundo o diário espanhol Marca, o negócio entre os espanhóis estará na ordem dos 100 milhões de euros mais variáveis.

Ao serviço do Chelsea desde 2012, Eden Hazard venceu recentemente a segunda Liga Europa da carreira (a primeira foi em 2012 com os blues), duas Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa. Em 2015 foi eleito o melhor jogador da Premier League. Ao todo, marcou 110 golos em sete temporadas pelo Chelsea, sendo esta última a melhor de sempre com 21 golos.

O clube londrino foi impedido em Fevereiro de contratar jogadores nas próximas duas janelas de mercado por por violar as regras de transferências internacionais de jogadores menores de 18 anos​. No entanto, o emblema está a recorrer da decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que suspende essa sanção e uma multa superior a 530 mil euros.