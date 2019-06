Tindersticks com cinco concertos em Portugal em 2020

A banda inglesa de rock alternativo Tindersticks vai marcar presença em cinco cidades portuguesas no mês de Fevereiro do próximo ano para apresentar o seu novo disco, 11.º da sua discografia.

A tour da banda irá passar pelo Teatro das Figuras, em Faro no dia 17; na Aula Magna, em Lisboa no dia 18; no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria no dia 20, e no Convento São Francisco, em Coimbra a 21 de Fevereiro. A sua presença em Portugal terminará com um concerto no Porto, na Casa da Música, a 22 de Fevereiro.

A última vez que os Tindersticks estiveram em palcos nacionais foi em 2016, ano do lançamento do último álbum de originais, The Waiting Room, no festival Vilar de Mouros.

A banda formada em Londres em 1992 conta com os membros originais Stuart A. Staples (vocalista), David Boulter (teclista) e Neil Fraser (guitarrista) e, as “mais recentes” inclusões, Dan McKinna (baixista, na banda desde 2007) e Earl Harvin Jr (baterista, na banda desde 2010).

Nos últimos 25 anos, os Tindersticks foram presença regular nas mais prestigiadas salas de espectáculos da Europa, tendo recentemente sido convidados para fazer a abertura do programa inaugural das novas Philharmonie de Paris e Philharmonie de Hamburgo, colaborando frequentemente com orquestras, músicos convidados e vocalistas.

Mais recentemente, a banda tem estado bastante presente na indústria cinematográfica sendo que, em 2017, Staples, vocalista, realizou o seu primeiro filme — Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith, que foi apresentado no IndieLisboa desse mesmo ano, com a presença do realizador.

O músico também esteve ligado ao filme High Life de Claire Denis, uma vez que Staples e a banda criaram o tema Willow, cantado pelo actor Robert Pattinson.

Os concertos em Portugal fazem parte da digressão mundial da banda de Nottingham para 2020, que terá começo marcado em Janeiro.