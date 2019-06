João Tordo e 13 autores internacionais na Noite da Literatura Europeia

A Noite da Literatura Europeia, o evento literário mais internacional das Festas de Lisboa, está de regresso com várias sessões de leitura em 15 espaços da Colina de Santana. Contará desta vez com a presença de 14 autores, de outros tantos países europeus.

A sessão de abertura acontecerá no próximo sábado, 8 de Junho, nas Carpintarias de São Lázaro, às 18h, tendo como convidado especial a Casa Fernando Pessoa e, como participantes, os poetas Golgona Anghel, José Luiz Tavares, Margarida Vale de Gato, Miguel Cardoso, Marta Chaves e Vasco Gato.

As leituras dos excertos das obras terão lugar entre as 19h e as 23h e são de entrada livre, tendo uma duração de dez a 15 minutos, com intervalos de meia hora para dar ao público a possibilidade de assistir às diferentes apresentações. Entre os intérpretes convidados estão Rui Zink, Cátia Tomé ou Sandra Hung.

Nesta edição da Noite da Literatura Europeia, o escritor que representa Portugal é o vencedor do Prémio Saramago em 2009, João Tordo. O autor lançou em Março do presente ano o seu mais recente romance, A mulher que correu atrás do vento, editado pela Companhia das Letras. A sua interpretação acontecerá na Biblioteca do Pólo de Investigação NOVA Medical School e ficará a cargo de Ana Jordão e Vanessa Marques Oliveira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os autores internacionais que completam o elenco são Daniel Kehlmann (Alemanha), Olga Tokarczuk (Polónia), John Banville (Irlanda), Fiona Mozley (Inglaterra), Judith Nika Pfeifer (Áustria), Dubravka Oraic Tolic (Croácia), Leopoldo María Panero (Espanha), Maria Turtschaninoff (Finlândia), Maylis de Kerangal (França), Christos Ikonomou (Grécia), Enrico Ianniello (Itália), Kamil Bouska (República Checa) e Radu Paraschivescu (Roménia).

A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC Portugal, rede constituída pelos Institutos Nacionais de Cultura e pelas Embaixadas da União Europeia cujo principal objectivo é promover a cooperação cultural, dentro e fora da União Europeia. Conta ainda com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal, e realiza-se no âmbito das Festas de Lisboa, em parceria com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e a Junta de Freguesia de Arroios.