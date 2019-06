O velho (jovem) Loyle de sempre

Em Fevereiro de 2017, fazíamos aqui a recomendação ao leitor para que decorasse o nome deste londrino então com apenas 22 anos, grande revelação da música inglesa desse ano (Yesterday’s Gone, o seu primeiro LP, seria nomeado para o Mercury Prize na categoria de melhor álbum) e que, mais a mais, vinha dar uma sacudidela no adormecido hip-hop inglês da última década.

