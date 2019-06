A sublime fragilidade que se apoderou dos Big Thief

Os Big Thief não fizeram a coisa por menos e estrearam-se com um álbum a que chamaram Masterpiece (2016). Não era brilhante. Ainda que estivesse muito longe de ser um “estampanço”. O que acontecia em Masterpiece — e ainda, em parte, no seguinte Capacity (2017) — era uma banda à procura de descobrir-se, baloiçando entre o rock de estirpie indie e uma folk fantasmática. Uma espécie de Angel Olsen em versão banda, mas em que a voz era uma coisa menos arrebatadora e mais soprada, como se Lou Reed pudesse ter sido atirado de novo para o mundo mas no corpo de uma mulher de 25 anos, nada e criada numa comunidade reunida em torno de um culto religioso, em Indianápolis.

